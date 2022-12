Höhenkirchen rüstet auf: Zwei neue E-Ladesäulen in Betrieb

Teilen

Zwei neue E-Ladesäulen sind in Höhenkirchen-Siegertsbrunn in Betrieb gegangen. (Symbolfoto) © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Zwei neue E-Ladesäulen sind in Höhenkirchen-Siegertsbrunn in Betrieb gegangen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Ab sofort können die beiden Schnellladesäulen vor dem Rathaus und bei der Freiwilligen Feuerwehr Höhenkirchen in der Altlaufstraße genutzt werden, meldet die Gemeinde. Beide Ladesäulen bieten je zwei Schnellladepunkte mit 50 kW. Anfang des kommenden Jahres geht eine weitere Schnellladesäule in der Bahnhofstraße (Höhe Drogeriemarkt Rossmann) in Betrieb, genauso wie die beiden Normalladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten à 22 kW beim Seniorenzentrum an der Kramerstraße und an der Ecke Brotmannstraße/ Tulpenweg. Die Errichtung einer weiteren Schnellladesäule am S-Bahnhof wurde aus technischen Gründen verschoben, sie ist für das erste Quartal 2023 vorgesehen.

Verschiedene Bezahlungsmöglichkeiten

An allen Ladestationen haben Nutzer die Wahl zwischen verschiedenen Bezahlungsmöglichkeiten: Sie können eine Ladekarte der Energie Südbayern (ESB) einsetzen, damit liegen die Preise aktuell bei 38 Cent pro kWh für Normalladen und 48 Cent pro kWh für Schnellladen. Die Bezahlung ist auch über eine Ladekarte oder App eines Roamingpartners der ESB möglich, dazu zählen etwa ChargeNow, der ADAC, ionity, Vattenfall und weitere. Wer keine App oder Ladekarte hat, kann einfach den QR-Code auf der Ladestation für die mobile Direktbezahlung scannen und per Kreditkarte bezahlen. Dafür liegen die Preise derzeit bei 40 Cent je kWh für Normalladen und 38 Cent pro kWh für Schnellladen.

mm