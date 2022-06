Sanierung der Alten Apotheke dauert länger - Auch das Familienzentrum verzögert sich damit

Von: Stefan Weinzierl

Auch wenn von außen kaum Fortschritte bei der Sanierung zu erkennen sind, drinnen in der Alten Apotheke hat sich so einiges getan. Die Räume sind in der Zwischenzeit nahezu vollständig entkernt worden. Foto: sitzberger + architekten gmbh © Sitzberger + Architekten GmbH

Die Sanierung der Alten Apotheke wird sich voraussichtlich bis in den Herbst hinziehen. Das hat die Gemeindeverwaltung im Gemeinderat bekannt gegeben. Damit fällt auch der zum Schuljahresbeginn anvisierte Umzug der Zwergerlstube vorerst flach.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Die Elterninitiative unter dem Dach der Arbeiterwohlfahrt, die derzeit neben Eltern-Kind-Gruppen auch einen Spielkreis anbietet, plant in der Alten Apotheke in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein Familienzentrum zu errichten. Ursprünglich sollte die im März vergangenen Jahres begonnene Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes an der Bahnhofstraße heuer im Juli abgeschlossen werden.

Wie Bauamtsmitarbeiter Stefan Piehlmaier und der Architekt in der Sitzung den Gemeinderäten erläuterten, kann der geplante Fertigstellungstermin nicht eingehalten werden, weil während der Sanierung vorab nicht zu erkennende fortgeschrittene Schäden am Dach- und Deckentragwerk sowie statische Mängel entdeckt wurden. Auch sei es zu witterungsbedingten Verzögerungen sowie Personalausfällen während der Pandemie gekommen. Derzeit geht man vonseiten des zuständigen Architekturbüros von einem Abschluss der Arbeiten im November aus.

1,6 Millionen Euro Kosten

Die Kosten für die bisher in Auftrag gegebenen Arbeiten belaufen sich laut Verwaltung auf etwas über 1,6 Millionen Euro. Bei der Kostenberechnung ist man ursprünglich von Kosten in einer Gesamthöhe von rund 1,8 Millionen Euro ausgegangen. Weil es noch nicht beauftragte Arbeiten mit einem ursprünglich geschätzten Wert von knapp 300 000 Euro gibt, rechnet man im Rathaus mit einer Kostenüberschreitung von mindestens 135 000 Euro. Noch nicht absehbar ist, wie sich die Steigerungen bei den Materialpreisen letztlich auf die Summe der Gesamtkosten auswirkt. So geht man im Rathaus bereits von Mehrkosten unter anderem in den Gewerken Elektro, Trockenbau und Sanitär aus. Auch beim Gewerk Landschaftsbauarbeiten zeichnet sich nach Einschätzung des Bauamtes eine Kostenüberschreitung aufgrund der derzeitigen Marktsituation ab.