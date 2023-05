Höhenkirchen schützt Quartier-Charakter der Waldsiedlung

Von: Stefan Weinzierl

Der Quartier-Charakter in der Waldsiedlung soll erhalten bleiben. Deshalb soll Nachverdichtung hier nur bedingt möglich sein. © Stefan Weinzierl

Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn regelt die Möglichkeiten der Nachverdichtung in der Waldsiedlung. Einige Grundstückseigentümer fühlen sich in ihren Rechten beschnitten.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Beim neuen Bebauungsplan, der die Nachverdichtung in einem großen Teil der Waldsiedlung in Höhenkirchen-Siegertsbrunn regeln soll, will die Gemeinde bis zu den Sommerferien Nägel mit Köpfen machen. Noch vor der sitzungsfreien Zeit im August soll der Bau- und Liegenschaftsausschuss den Satzungsbeschluss absegnen, heißt es aus dem Bauamt der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn.

Große Gärten und viele Bäume

Mit der Bauleitplanung beschäftigt sich der Gemeinderat schon seit vier Jahren. Ende Februar 2019 hatte das Gremium beschlossen, den Bebauungsplan aus dem Jahr 1957 durch einen neuen zu ersetzen. Damit will man eine moderate Nachverdichtung in der Wohnsiedlung zulassen, die aber den Quartier-Charakter mit großen Gärten und vielen Bäumen schützt. Damit bis zum Abschluss der Bauleitplanung Grundstückseigentümer keine Bauanträge einreichen können, die der maßvollen Weiterentwicklung der Siedlung entgegenstehen, hatte der Gemeinderat zwischenzeitlich auch eine Veränderungssperre über das betroffene Areal verhängt. Die Veränderungssperre ist im Dezember vergangenen Jahres ausgelaufen, eine Verlängerung erfolgte nicht.

Grundstückseigentümer sind nicht begeistert

Der Bau- und Liegenschaftsausschuss beschäftigte sich nun im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Stellungnahmen von einigen Bürgern. Darunter waren auch Grundstückseigentümer, die sich in ihrem Recht beschnitten sahen, ihre Grundstücke so nachzuverdichten, wie sie es wollen. Trotz deren Vorbehalte und Änderungswünsche sprach sich weder die Verwaltung noch der zuständige Planer für grundlegende Änderungen des Bebauungsplanentwurfs aus. Der Entwurf wurde daraufhin vom Ausschuss gebilligt.