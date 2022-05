Im Alter länger daheim leben – so klappt’s

Von: Andreas Sachse

Beratung aus erster Hand: Christina Lorenz, Leiterin des Ambulanten Senioren Service (ASS), informiert eine interessierte Seniorin über die Angebote der Einrichtung. © Andreas Sachse

Bei einem Aktionstag in Höhenkirchen-Siegertsbrunn haben mehrere Initiativen Senioren und ihre Angehörige darüber informiert, wie die Rentner auch im Alter noch daheim wohnen können.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Gut beraten ist gewesen, wer mit Stift und ausreichend Papier ausgestattet war. Gut ein halbes Dutzend Initiativen informierte im Kinderhaus „NaturGlück“ in Höhenkirchen-Siegertsbrunn zum Thema „Im Alter länger zu Hause Wohnen“. Die Veranstaltung war Teil der bayernweiten Aktionswoche über „Wohnen im Alter“.

Wer geht Opa beim Unkrautjäten zur Hand? Wo findet Oma Hilfe mit dem neuen Tablet oder beim Gardinenaufhängen? Der „Arbeitskreis ZusammenLeben“ der Zukunftswerkstatt, die Volkshochschule SüdOst, der Ambulante Senioren-Service (ASS) und die Gemeinde baten Senioren und Angehörige zu der Informationsveranstaltung. Ehrengast Kerstin Schreyer (CSU) sprach über staatliche Programme und ihre Erfahrungen aus ihrer Zeit als Staatsministerin. „Wir schieben das Thema gern nach hinten. Nicht jeder befasst sich zeitnah mit dem Alter“, sagte sie. Die Landtagsabgeordnete und ehemalige Ministerin für Soziales und für Wohnen und Verkehr will die Belange von Senioren mehr in den Vordergrund rücken. Themen, wie in Würde alt zu werden, müssten immer wieder aufs Tableau gehoben werden.

„Wir müssen Ressourcen bündeln“

Schreyer setzt über technischen Hilfen und verwies auf das bayerische Digitalministerium. Es sei schon eine Erleichterung, wenn alte Leute ihre Arzttermine via Tablet organisieren könnten. Das Problem: Während der ein oder andere Senior schon eifrig mit dem Enkel skypt, tun Altersgenossen sich mit der Technik schwer.

Die VHS SüdOst bietet Kurse zur digitalen Teilhabe an. „Angesichts der demografischen Entwicklung müssen wir uns damit auseinandersetzen.“ Die Mitbegründerin der Mehrgenerationen-Genossenschaft „HandinHand“ und Caritas-Vorsitzende München-Freising, Gabriele Stark-Angermeier, will „Lücken mit kreativen Ideen“ schließen. Wohlfahrtsverbände sollten vermeiden, miteinander in Konkurrenz zu treten. „Wir müssen Ressourcen bündeln“, sagte Stark-Angermeier. Ihr geht es um die „kleine Alltagshilfe“: Senioren den Einkauf abnehmen, die Glühbirne wechseln. So was in der Art.

Vermittlung von Helfern für Senioren

Wie Sonja Dallmeier vom Vorstand „HandinHand“ berichtete, ist die Zahl der Betreuungsverträge durch Corona gestiegen. „Unsere Hilfe wird noch mehr in Anspruch genommen.“ Diana Müller, Sprecherin des „Arbeitskreises Zusammenleben“, könnte sich gut vorstellen, Senioren auch als Helfer zu vermitteln. Die Leih-Oma zum Babysitten oder mit Lumpi Gassi gehen – derartige Systeme würden bereits vorbereitet.

Die Seniorenbeauftragte des Landkreises, Tanja Wohlmuth, informierte über Angebote der „aufsuchenden Seniorenarbeit“ des Kreises. Auch dem Kreis geht es um kurzfristige Hilfe im Alltag. Angebote seien freiwillig, kostenlos und vertraulich. Bei Bedarf vermittelt das Landratsamt an geeignete Stellen, wie den Pflegedienst, die Schuldnerberatung oder das Sozialamt. Wer hilft, wenn der Pflegegrad abgelehnt wird? Wo gibt es finanzielle Unterstützung? Derzeit würden „Postpaten“ ausgebildet, die über bürokratische Hürden hinweg helfen. Beim ASS ist man ebenfalls um einen niederschwellige Zugang bemüht. „Und wenn es nur darum geht, sich die Zehennägel schneiden zu lassen“, sagte Christina Lorenz: „Wir finden eine Lösung!“ Ursula Mayer vom Hospizkreis Ottobrunn ermuntert Senioren wie Angehörige, keine Angst zu haben, „Kontakt mit uns zu suchen“.

