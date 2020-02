Feuerwehrhaus, Schule, Apotheke und Co.: Alle Bauprojekte für 2020 auf einen Blick

Eine große Baustelle hat die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn bewältigt. Doch auch höher wird gebaggert, geschweißt und gewerkelt. Welche Bauprojekte anstehe, erfahren Sie hier.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Was Baustellen angeht, haben vor allem die monatelangen Arbeiten an und rund um die Friedenseiche sowie in die Rosenheimer Straße hinein im vergangenen Jahr das Ortsbild der Gemeinde geprägt. Mit welchen Bauprojekten müssen sich die Bürger von Höhenkirchen und Siegertsbrunn heuer arrangieren? – Der Münchner Merkur hat sich darüber mit Rathaus-Geschäftsleiterin Ruth Sander unterhalten, die weiterhin kommissarisch auch das Bauamt der Gemeinde leitet. Hier der Überblick über die großen Bauprojekte in diesem Jahr.

Rosenheimer Straße

Eines vorweg: Ein Bauprojekt wie den Kreiselbau an der Friedenseiche mit derart gravierenden Folgen für Verkehr, Anwohner und Geschäftsleute wird es heuer nicht geben. Zwar hat das Straßenbauamt vorgeschlagen, auch die Kreuzung Rosenheimer/Brunnthaler/Esterwagner Straße zum Kreisverkehr umzugestalten, doch bereits vor dem Kreisel-Bau im vergangenen Jahr hat sich der Gemeinderat darauf verständigt, erst Erfahrung mit dem ersten Kreisverkehr im Ort zu sammeln, ehe man einen zweiten in Angriff nimmt. Das bestätigt Sander: „Vom anderen Kreisverkehr ist momentan nicht die Rede.“ Der Landkreis, der für die Kreisstraßen zuständig sei, habe dieses Bauprojekt auch nicht auf seiner aktuellen Liste. Das werden die baustellengeplagten Anlieger der Rosenheimer Straße gerne hören. Zumal sie momentan nicht vollständig vom Baustellenlärm erlöst sind: Derzeit wird auf dem Areal des ehemaligen Hauserwirts ein neues Wohn- und Geschäftshaus hochgezogen.

Feuerwehrhaus

Mit knapp sechs Millionen Euro geschätzten Baukosten dürfte das Feuerwehrgerätehaus in Siegertsbrunn das teuerste Projekt sein. Laut Sander sind die Planungen für den Bau an der Egmatinger Straße abgeschlossen. Sie geht davon aus, dass das Kommunal-Unternehmen der Gemeinde die Bagger anrollen lässt, „sobald es die Witterung zulässt“ – vermutlich im Frühjahr.

Seniorenzentrum

Deutlich kleiner werden die Umbauten am Seniorenzentrum „Wohnen am Schlossanger“ ausfallen. Das von der Gemeinde betriebene Alten- und Pflegeheim bekommt einen zweiten Fahrstuhl. „Der ist dringend notwendig. Da arbeiten wir mit Hochdruck dran“, sagt Sander. Der Bauantrag werde demnächst dem Bauausschuss vorgelegt.

Schulen/Kitas

Begonnen werden soll heuer endlich mit dem Bau des Kinderhauses an der Ecke Sigoho-/Ostersteigstraße. Der Träger Fortschritt GmbH will dort künftig Kindergarten- und Krippenplätze anbieten. Derzeit werden erste Gewerke ausgeschrieben. Im Frühjahr, spätestens im Frühsommer, hofft Sander, erfolgt der Baubeginn. Das hänge aufgrund des Baubooms auch davon ab, welche Angebote bei der Gemeinde eingehen. Sie rechnet mit einer Bauzeit von ein- bis eineinhalb Jahren.

Völlig offen ist, wann der Zweckverband für die Staatlichen weiterführenden Schulen im Südosten des Landkreises mit der Erweiterung des Gymnasiums und dem Bau der Realschule beginnt. Erst im Dezember haben die zuständigen bayerischen Ministerien den Realschulbau abgenickt. Für den Gymnasiumsausbau arbeitet der Zweckverband noch an der Machbarkeitsstudie. Fraglich ist laut Sander auch, ob heuer schon eine bauliche Lösung für die Platznot an der Erich-Kästner-Schule in Angriff genommen werden kann. Kurzfristig wird die Gemeinde wohl nicht drumherum kommen, erst einmal Container auf dem Schulgelände aufzustellen.

Alte Apotheke

Bezüglich der Sanierung der Alten Apotheke laufen die Gespräche zwischen der Gemeindeverwaltung, dem Planer und der Elterninitiative Zwergerlstube, die es zurück in ihre einstige Heimat zieht und die dort womöglich eine Großtagespflege errichten will. Ein Nutzungskonzept steht. Neben der Unterbringung der Zwergerl sollen in der Alten Apotheke auch Gemeindebedarfsräume für die Vereine und Gruppen im Ort geschaffen werden. „Wir wollen die Räume so flexibel bauen, dass sie bestmöglich ausgelastet werden“, betont Sander. Im Dachgeschoss ist eine Wohnung geplant. Die Ausschreibung der Fachplaner läuft. Doch erst wenn die ihre Arbeit gemacht haben, kann es laut Sander eine erste Planung mit Kostenschätzung geben. Trotzdem ist sich Sander sicher: „Wir fangen auf jeden Fall dieses Jahr mit der Sanierung an.“

Mehrzweckhalle

Um den Millionen-Zuschuss für die Sanierung der Mehrzweckhalle zu erhalten, hat die Gemeindeverwaltung bereits den überarbeiteten Fördermittel-Antrag nach Berlin geschickt. „Wir warten auf kurze Rückmeldung vom Bundesamt, um dann einen Planer beziehungsweise Architekten zu suchen“, sagt Sander. Im Herbst könnte ihrer Ansicht nach mit den Bauarbeiten begonnen werden – vermutlich als erstes mit der Erneuerung der Heizung. Denn die alte Heizanlage könne bereits jetzt bei längeren Kälteperioden die benachbarte Grundschule nicht hundertprozentig optimal versorgen. Geplant ist, alle Arbeiten im laufenden Betrieb zu erledigen – vieles davon in den Ferienzeiten.

Wohnbebauung

+ Baufortschritt deutlich sichtbar: Das gemeindliche Wohnhaus an der Sportplatzstraße kann vermutlich wie geplant im Herbst bezogen werden. © Stefan Wienzierl Der Bau des gemeindlichen Wohnhauses an der Sportplatzstraße schreitet stetig voran. „Wir sind im Zeitplan“, sagt Sander. Dem im Oktober anvisierten Bezug der Wohnungen für Gemeindemitarbeiter steht momentan also nichts im Weg.

Noch am Anfang stehen die Bauarbeiten für die Siedlung zwischen Ahorn- und Kirchenweg. Die Weg- und Straßenführung ist fertiggestellt. Erste Bauanträge für Häuser liegen der Gemeindeverwaltung laut Sander vor. gut möglich also, dass noch heuer dort erste Doppelhaushälften oder Reihenhäuser hochgezogen werden. Wann der Startschuss für den Bau mit geplant bis zu 100 Wohneinheiten sowie einem Kinderhaus auf der Südseite der Brunnthaler Straße fällt, steht allerdings noch völlig in den Sternen. Nach Angaben Sanders ist der städtebauliche Vertrag, den der Grundstücksbesitzer mit der Gemeinde abschließen soll, noch nicht unterschriftsreif.