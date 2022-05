Aus Großtagespflege wird Mini-Kita - das sind die Vorteile des Modellversuchs

Von: Stefan Weinzierl

Aus der Villa Glückskind wird eine Mini-Kita. Die Großtagespflege in Höhenkirchen ist die erste im Landkreis München, die diese Umwandlung erfährt. (Symbolfoto) © dpa

Der Gemeinderat von Höhenkirchen-Siegertsbrunn macht den Weg frei für einen einzigartigen Modellversuch im Landkreis. Das Gremium stimmte zu, die Großtagespflege Villa Glückskind in eine Mini-Kita umzuwandeln.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Bei einer Mini-Kita handelt es sich um eine regulär nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz geförderte Kindertageseinrichtung. Im Gegensatz zu einer klassischen Kita dürfen allerdings in einer Mini-Kita maximal zwölf Kinder gleichzeitig betreut werden.

Schichtdienst möglich

Für die Einrichtung an der Salgerstraße hat die Umwandlung laut Gemeindeverwaltung mehrere Vorteile: Weil künftig alle Mitarbeiterinnen für alle Kinder zuständig sein können, ist Schichtdienst möglich. Auch die Handhabung bei Personalausfällen wird einfacher: In Mini-Kitas dürfen Springkräfte eingesetzt werden. Dadurch erhofft man sich insgesamt weniger Ausfallzeiten bei Krankheitsfällen.

Zudem entfällt bei neuem Personal die Pflegeerlaubnis, sodass eine schnellere Einstellung erfolgen kann. Auch dürfen in der Einrichtung dann Fachpersonal ausgebildet und Teilzeitkräfte eingestellt werden. Bisher werden in der Großtagespflege zehn Kinder betreut, in der Mini-Kita ist die Betreuung von zwölf Kindern möglich.

Eltern zahlen mehr Gebühren

Nach der Umwandlung in eine Mini-Kita, die zum neuen Betreuungsjahr geplant ist müssen, die Eltern aber wohl etwas tiefer für die Betreuung ihres Nachwuchses in die Tasche greifen. Die Gebühren richten sich künftig nach den auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlichten Krippengebühren.

Teurer wird es auch für die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Die musste bisher die Großtagespflege bei acht betreuten Kindern mit rund 21 000 Euro fördern. Künftig beträgt der Förderanteil circa 56 000 Euro.

Derzeit gibt es noch keine Mini-Kita im Landkreis München, wie es seitens der Gemeindeverwaltung heißt. Die Villa Glückskind ist somit die erste Einrichtung, bei der dieses Modell getestet wird.

