Tote Hose am Bahnhof

Keinen Mieter hat die Bahn derzeit für den Kiosk am Bahnhofsgebäude in Höhenkirchen-Siegertsbrunn.

Kiosk hat dicht gemacht

von Stefan Weinzierl schließen

Wer am Bahnhof Höhenkirchen-Siegertsbrunn schnell einen kleinen Snack auf dem Weg in die Arbeit oder eine Zeitung für die S-Bahn-Fahrt kaufen will, hat derzeit Pech gehabt. Denn seit Ende Mai ist der Kiosk im Bahnhofsgebäude geschlossen.