Ihre Videos gehen durch die Decke: Rockband hat Höhenkirchen als Drehort entdeckt

Knackige Riffs, treibende Beats und die markante Stimme von Sänger LXD – das sind die Markenzeichen der Hardrocker von „Grap!“. Die fünfköpfige Band spielt geradlinigen Rock – und setzt in jüngster Zeit verstärkt auf Videos, um Fans zu erreichen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Gedreht wurden die Clips allesamt in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. „Dort gibt es tolle Drehorte“, schwärmt Frontman Alex Dechert, der sich hinter dem Pseydonym LXD verbirgt. Auch das Zwischenmenschliche mache die Gemeinde einzigartig: „Die Leute im Ort helfen sich einfach gegenseitig.“

Die Band „Grap!“ – benannt nach einem Laut in der Comicsprache – gibt es seit rund 20 Jahren. Von der ursprünglichen Besetzung der einstigen Alternative Rock Band ist laut Dechert nur noch Drummer Jens Maier vorhanden. Dechert, die Gitarristen BC Sleaze und Tom Richter sowie Bassist Dani Arrow vervollständigen die Gruppe. Allesamt kommen sie aus dem Münchner Umland – „von Unterföhring bis Deining“, erzählt Dechert.

Leben können die Musiker von ihrer Leidenschaft nicht. „Wir machen das semiprofessionell“, sagt der Sänger. Immerhin hat die Band im vergangenen Jahr gleich drei Songs veröffentlicht – neben einer rockigen Coverversion des Weekend-Hits „Blinding Lights“ die selbst komponierten Singles „Back (Where it began)“ und „What fear invents“. Alle Lieder kann man auf den gängigen Streaming-Plattformen abrufen – von iTunes über Spotify bis zum Online-Musikdienst Bandcamp, bei dem die Künstler in der Regel am meisten für ihre Werke bekommen.

+ Rocken die Bühne: Beim Video „Back (Where it began)“ steht die Band im Mittelpunkt. © Grap

Sie wollen ihre Fans erreichen

Da es für „Grap!“ aber seit Jahren immer weniger Möglichkeiten gibt, mit ihren eigenen Songs live aufzutreten, weil die meisten Veranstalter von Events und Clubbesitzer laut Dechert entweder auf populäre Acts oder auf Coverbands setzen, hat sich die Band überlegt, auf welche alternative Art und Weise sie ihre Musik an den Mann oder die Frau bringen könnte. „Metallica hat da sicher kein Problem, aber wir haben nach einem Ausweg gesucht. Noch dazu, weil die Corona-Krise die Situation noch deutlich verschärft hat“, sagt der Sänger. Schließlich sei man auf die Idee gekommen, Videoclips zu drehen.

Dechert, der in Höhenkirchen-Siegertsbrunn wohnt, hat sich irgendwann auf die Suche nach geeigneten Drehorten gemacht – und ist gleich in der näheren Umgebung fündig geworden – zum Beispiel am Höhenkirchner Waldfriedhof. „Nahe des Friedhofs gibt es eine Location, die ideal war. Da war zum Beispiel von Natur aus das Licht perfekt“, erklärt Dechert, der nicht nur gerne Songs schreibt, sondern auch ein leidenschaftlicher Filmfan ist. Dort habe man mit wenig Aufwand ein tolles Ergebnis hinbekommen.

Professionelle Stuntman

Auch dank der Unterstützung des Ehepaars Petra „Fritzi“ Hennemann und Tim Vetter, die ebenfalls im Ort wohnen und beide in der Filmbranche arbeiten. „Wir haben uns beim Gassigehen kennengelernt“, erzählt Dechert. Hennemann, die unter anderem als Stuntfrau und Schauspielerin ihr Geld verdient, hat in den zwei Videos mit den Grusel- und Märchen-Elementen mitgespielt, ihr Mann, der als Stuntman und Stuntkoordinator arbeitet, bei zwei der Clips Regie geführt. Sie haben auch den Kontakt zum österreichischen Stuntman Joe Tödtling hergestellt, der bereits in mehreren Hollywood-Filmen mitgewirkt hat, in Zusammenhang mit Feuer-Stunts mehrere Weltrekorde hält – und im Grap!-Video „Blinding Lights“ im wahrsten Sinn des Wortes in Flammen aufgeht.

+ Musiker und Monster: die Bandmitglieder (v.l.) LXD, BC Sleaze, Jens Maier, Dani Arrow und Tom Richter mit Schauspielerin Petra „Fritzi“ Hennemann und den Perchten von Davao-Pass. © Grap

Für die Sicherheit beim Feuerdreh sorgte übrigens die Siegertsbrunner Feuerwehr, bei der sich Dechert ebenso bedankt wie bei seiner Lebensgefährtin Evi Rothmeier, die ihm bei der Story-entwicklung unterstützt hat. „Aber auch die Gemeinde war top. Die hat so schnell und unkompliziert die Drehgenehmigungen erteilt.“

Vor allem im Ausland viel positive Resonanz

Wie der Sänger betont, haben sich die Videos, die die Band unter anderem auf ihrem You-Tube-Kanal präsentiert, wirklich bezahlt gemacht: „Wir haben anfangs gedacht: Wenn ein Video gut läuft, wären 2000 Views sicher eine große Sache. Jetzt haben wir bei ,What fear invents‘ über 17 000 Views, bei ,Back’ sind es sogar über 20 000 Views.“ Vor allem im Ausland habe man viel positive Resonanz auf die Videos bekommen. Gerade die Perchten von Davao-Pass, die im ersten Video mitspielen, hätten für Aufregung bei den Zuschauern gesorgt. „Für uns in Bayern sind Perchten nicht so ungewöhnlich, aber wir wurden aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland angeschrieben, was wir da in unserem Video für außergewöhnliche Masken und Kostüme hätten.“

Mittlerweile haben „Grap!“ weitere Songs komponiert. Auch ein neues Album soll es geben. Wann es erscheinen wird, steht noch nicht fest. Was Dechert schon weiß: „Wir werden weitere Videos drehen – mit Vorliebe in Höhenkirchen-Siegertsbrunn.“

„Grap!“ live erleben

Live erleben kann man die Band am Sonntag, 29. Januar, im Club Backstage, Reitknechtstraße 6, in München. Dort treten die Musiker im Rahmen des Benefizkonzerts „31. Final WOSP w Monachium“ auf, dessen Erlös an polnische Kinderkrankenhäuser geht. Das Konzert beginnt um 15 Uhr.