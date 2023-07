Sie begeisterte jahrzehntelang Kinder fürs Lesen: Beliebte Büchereileiterin hört auf

Von: Stefan Weinzierl

Nach 26 Jahren löst Ingrid Hartmann (r.) Elisabeth Reibnagl als Leiterin der Gemeindebücherei in Höhenkirchen-Siegertsbrunn ab. © Ursula Lindenberg/Gemeine

26 Jahre war Elisabeth Reibnagl Leiterin der Höhenkirchner Gemeindebücherei. Eine große Herzensangelegenheit war für sie, Kinder fürs Lesen zu begeistern.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Sie war über mehr als zweieinhalb Jahrzehnte die Ansprechpartnerin für Höhenkirchner und Siegertsbrunner, die auf der Suche nach gutem Lesestoff waren: Elisabeth Reibnagl leitete seit 1997 die Gemeindebücherei von Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Jetzt macht sie den Weg frei für Ingrid Hartmann. Die gelernte Fachangestellte hat am 1. Juli die Leitung für beide Standorte in Höhenkirchen und Siegertsbrunn übernommen.

Sie initiierte Lesewettbewerbe, Krimifrühstück und Autorenlesungen

Reibnagl, die aus dem westlichen Teil Rumäniens stammt und Germanistik und Romanistik studierte, ließ sich 1994 mit ihrer Familie in Höhenkirchen-Siegertsbrunn nieder. Nur drei Jahre später übernahm sie die Leitung der Gemeindebücherei – anfangs mit elf Ehrenamtlichen, später wuchs die Zahl auf 23 an. Reibnagl sorgte in den 26 Jahren nicht nur für einen reibungslosen Ablauf bei der Ausleihe von Büchern und gab Tipps, wenn es um Neuerscheinungen ging. „Am wichtigsten war es mir, dass Kinder ans Lesen herangeführt werden“, sagt die langjährige Deutschlehrerin. Um Jung und Alt fürs Lesen zu begeistern, ließ sie sich viel einfallen: Lesewettbewerbe für Grundschüler, Autorenlesungen, Krimifrühstücke und noch vieles mehr.

Nachfolgerin will Bücherei interkulturell und modern gestalten

Ihre Nachfolgerin Ingrid Hartmann wird bereits seit März dieses Jahres eingearbeitet. Hartmann stieg im Jahr 1992 in München bei der Verlagsgruppe Random House ein. 2010 folgte ein kleiner Zwischenstopp in einer literarischen Agentur, anschließend arbeitete sie einige Jahre in ihrer Wahlheimat Höhenkirchen-Siegertsbrunn – in der sie bereits seit 1997 lebt – in einer Buchhandlung. Hartmann möchte die Bücherei beleben, sie sichtbar, interkulturell und modern gestalten. Auch ihr ist Leseförderung extrem wichtig, unter anderem plant sie einen Leseclub und ein interkulturelles Leseprogramm für Migranten. Eine vordringliche Aufgabe ist auch die Digitalisierung: Ende des Jahres führt sie eine neue Bücherei-Software ein.

Wiedereröffnung der Bücherei in Siegertsbrunn

„Ich möchte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wieder hierher bringen“, sagt Hartmann. „Ich weiß, dass viele junge Menschen gerne lesen, und bin sicher, dass sie künftig vermehrt wieder in unsere Gemeindebücherei kommen.“ Erst im Frühjahr vergangenen Jahres war im Pfarrhaus von St. Peter die Wiedereröffnung der Bücherei im Ortsteil Siegertsbrunn gefeiert worden. Dort konnte man zuletzt Kinderbücher, Kindersachbücher, Schöne Literatur sowie Krimis für Erwachsene ausleihen. Einen deutlich größeren Medienbestand gibt es in der 1996 in Höhenkirchen eröffneten Bücherei, die beim Pfarrzentrum von Mariä Geburt in der Schulstraße ansässig ist.