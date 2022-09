Benz rammt BMW - Fahrer verletzt und hoher Schaden

Von: Günter Hiel

Auf 36.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden (Symbolbild) © David Ebener

Ein Verletzter und rund 36.000 Euro Schaden - das ist die Bilanz eines Unfalls am Montag kurz nach 14 Uhr an der Ecke Rosenheimer Straße/Staatsstraße 2078 in Höhenkirchen-Siegertsbrunn.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Ein 59-jähriger Münchner wollte mit seinem Mercedes von der Rosenheimer Straße links auf die Umgehungsstraße St 2078 abbiegen. Laut Polizei sah er zwar, dass ein BMW herannahte, habe aber geglaubt, er könne noch vorher einbiegen.

Fahrzeuge prallen heftig zusammen

Statt dessen prallten die beiden Fahrzeuge heftig zusammen. Dabei wurde der BMW-Fahrer, ein 66-Jähriger aus Bruckmühl, leicht verletzt. Er kam mit dem BRK ins Krankenhaus. Der Münchner blieb unverletzt.

Polizei schätzt den Schaden auf 36.000 Euro

Den Schaden schätzt die Polizei auf 36.000 Euro; 15.000 Euro am Mercedes - wirtschaftlicher Totalschaden - 20.000 am BMW und 1000 Euro an einem dort abgestellten VW, der durch herumfliegende Teile zerkratzt wurde.