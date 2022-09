Betrüger terrorisieren Seniorin - Bankmitarbeiterin ruft Polizei

Von: Günter Hiel

Teilen

Ältere Menschen werden von Betrügern mit Schockanrufen unter Druck gesetzt und sollen Geld überweisen. (Symbolbild) © K. Schmitt / IMAGO

Dank einer aufmerksamen Sparkassenmitarbeiterin ist ein Betrugsversuch an einer alten Dame aus dem südöstlichen Landkreis München aufgeflogen. Dabei stellte sich heraus: Die Dame war über Monate terrorisiert worden.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Am Dienstag, 13. September, gegen 11.20 Uhr, meldete sich eine Mitarbeiterin der Sparkassenfiliale Höhenkirchen-Siegertsbrunn beim Polizeinotruf. Sie teilte mit, dass eine über 80-Jährige aus dem südöstlichen Landkreis München bereits in der Vergangenheit mehrfach versucht habe, höhere Geldbeträge auf ein Konto in Litauen zu überweisen. Dies kam der Bankmitarbeiterin seltsam vor, weshalb sie die Polizei verständigte.

Seit Anfang Mai immer wieder von Betrügern am Telefon unter Druck gesetzt

Im Gespräch mit der über 80-Jährigen ermittelten die Polizeibeamten, dass diese bereits seit dem 9. Mai 2022 immer wieder von bislang unbekannten Tätern angerufen worden war. Mal von einem Mann, mal von einer Frau. Die Täter redeten der alten Dame ein, dass sie noch offene Rechnungen habe. Um Druck aufzubauen sagten sie der Seniorin, dass über das Amtsgericht Polizeibeamte zu ihr geschickt werden würden, um etwas zu pfänden.

Um mehrere Zehntausend Euro geprellt

Die über 80-Jährige versuchte immer, die geforderten Beträge zu überweisen. Diese wurden zum Großteil von der Bank zurückgehalten. Dennoch gelang es der über 80-Jährigen einmal, einen Betrag in Höhe von mehreren Zehntausend Euro zu überweisen. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die AG Phänomene.