Christkindlmarkt in Höhenkirchen-Siegertsbrunn zieht um

Von: Stefan Weinzierl

Der Christkindlmarkt in Höhenkirchen-Siegertsbrunn findet in diesem Jahr nicht wie gewohnt an der Bahnhofstraße statt. © Robert Brouczek/A.

Der Christkindlmarkt von Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird heuer voraussichtlich an der Remise an der Egmatinger Straße stattfinden.

Höhenkirchen-SIegertsbrunn - Das hat jetzt Bürgermeisterin Mindy Konwitschy (SPD) im Gemeinderat auf Nachfrage von Roland Spingler (CSU) bekannt gegeben. Spingler hatte gehört, dass es wohl Probleme hinsichtlich des Standortes gibt und am Ende der Gemeinderatssitzung deshalb bei Konwitschny nachgefragt.

Neuer Standort wegen Bauarbeiten

Traditionell findet der Christkindlmarkt beim Volksbank-Raiffeisenbank-Gebäude an der Bahnhofstraße in Siegertsbrunn statt. Das Bankgebäude wird derzeit allerdings umgebaut, sodass sich die Markt-Organisatoren einen neuen Standort suchen müssen. Nach zwei Jahren Pandemiebedingter Christkindlmarkt-Pause wollte der Christkindlmarkt-Verein heuer die Buden eigentlich an der Sigoho-Marchwart-Schule aufstellen, doch das ist laut Konwitschny nicht möglich. Denn der Verein hätte gerne 28 Buden aufgestellt, nach Aussage von Konwitschny könnten dort aber aus zeitlichen Gründen vom Bauhof maximal die Hälfte aufgestellt werden.

Areal an der Burschenhütte ist optimal

Deshalb habe man sich mit dem Verein nun auf die Remise als neuen Standort verständigt. Das Areal an der Siegertsbrunner Burschenhütte sei groß, gut erschlossen und biete ein schönes Ambiente, betonte die Rathauschefin. Zudem könnte der Bauhof dort rechtzeitig beginnen, die Standl aufzubauen, was auf dem Schulgelände nicht so möglich gewesen wäre. Auch beim Abbauen der Buden habe man dort nicht so einen Zeitdruck.