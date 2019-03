Höhenkirchen-Siegertsbrunn diskutiert Blockheizkraftwerk für Schulen, Pfarrei und Wohnbau

Ein neues Blockheizkraftwerk könnte in Zukunft den Bedarf für mehrere große Einrichtungen rund um die Brunnthaler Straße in Höhenkirchen-Siegertsbrunn decken

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Der Bauausschuss hat jetzt Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) den Auftrag erteilt, entsprechende Gespräche mit den potenziellen Nutzern zu führen.

Südlich der Brunnthaler Straße, schräg gegenüber der Erich-Kästner-Schule soll, wie berichtet, in absehbarer Zeit eine neue Wohnsiedlung sowie ein Kinderhaus entstehen. Zur Versorgung der Neubauten ist in den Entwürfen des Bebauungsplanes bereits ein Blockheizkraftwerk vorgesehen. Aber auch nördlich der Brunnthaler Straße besteht Bedarf für eine Nahwärmeversorgung. Wie Mayer auf Nachfrage im Ausschuss ausführte, ist die Gasheizung der Erich-Kästner-Schule marode. Zudem soll in direkter Nachbarschaft die neue Realschule gebaut werden, die ebenfalls versorgt werden muss.

Pfarrverband zieht mit

Angefragt hat ferner ein weiter möglicher Abnehmer: der Pfarrverband Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Wie Pfarrverbandsleiter Toni Wolf unlängst mitteilte, ist die Heizungsanlage des Pfarrzentrums an der Schulstraße defekt. Er trat deshalb mit der Anfrage an die politische Gemeinde heran, ob nicht ein Anschluss des Pfarrzentrums an ein in der Nähe befindliches Blockheizkraftwerk möglich wäre. Dies hält er laut Mayer sowohl ökologisch als auch ökonomisch für sinnvoll. „Es wäre schade, wenn wir die Synergieeffekte nicht nutzen könnten“, meinte die Rathauschefin, die gleichzeitig zur Eile drängte, denn „dem Pfarrer pressiert’s“.

Es gibt Alternativen

Alternativ könnte der Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen ein eigenes Blockheizkraftwerk errichten und dann die anderen Gebäude anschließen. Weitere Möglichkeit, die die Gemeindeverwaltung aufführte: Man klingt sich in die durch die Stadtwerke München betriebene Fernwärmeleitung von Dürrnhaar nach Neukirchstockach ein.

Manfred Eberhard (UB) gefiel das Nahwärmeprojekt grundsätzlich, er lehnte es aber ab, sich von vornherein auf eine Hackschnitzelanlage festzulegen. Luitgart Dittmann-Chylla (Grüne) schlug vor, einen externen Fachmann zu Rate zu ziehen. Zudem müsse geklärt werden, inwieweit eine derartige Anlage förderfähig ist.