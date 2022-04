Ein Aufzug für über 800.000 Euro

Von: Stefan Weinzierl

Der störanfällige Aufzug im „Wohnen am Schlossanger“ soll durch einen Bettenaufzug ergänzt werden. © Stefan Weinzierl

Bis das Seniorenzentrum „Wohnen am Schlossanger“ seinen zweiten Aufzug bekommt, wird wohl noch mindestens ein Jahr vergehen. Das hat der Gemeinderat jetzt vom mittlerweile für das Projekt zuständigen Architekten Günter Hofmayr erfahren.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Der Grund für die Verzögerung: Bei der versuchten Umsetzung des bereits genehmigten Projektentwurfs hat es massive Probleme gegeben. Die Planung musste deshalb komplett überarbeitet werden. Damit einher geht eine deutliche Kostensteigerung. Man rechnet mittlerweile mit Baukosten von etwas über 800 000 Euro. Das sind knapp 170 000 Euro mehr als vorgesehen.

Peter Guggenberger (CSU) zeigte sich von der Entwicklung schockiert. Es sei erschütternd, „wie der Vorplaner über die Grundlagenermittlung weggegangen ist“. Guggenbergers Fazit: „Wir haben diese Planung für den Papierkorb gekauft.“

Die CSU-Fraktion hakte nach

Wie berichtet, plant die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn bereits seit mehreren Jahren, den störanfälligen Aufzug in dem Alten- und Pflegeheim durch eine Bettenaufzugsanlage zu ergänzen. Im Februar 2020 hatte der Bauausschuss den vorgelegten Entwurf für den Anbau genehmigt, das Landratsamt rund ein Jahr später die Baugenehmigung erteilt. Weil seitdem trotzdem nicht gebaut wurde, hakte die CSU-Fraktion nach.

Die Statik spielt nicht mit

Wie sich nun in der Sitzung zeigte, hatte das im Anschluss mit der Umsetzung beauftragte Architekturbüro bei Untersuchungen vor Ort festgestellt, dass sich der Aufzug nicht wie geplant bauen lässt. So hätte, wie Hofmayr, den Gemeinderatsmitgliedern erklärte, der vorgesehene Aufzugsschacht die vorhandene Hauptentwässerungsleitung durchtrennt. Auch habe sich die angedachte Ausführung mit zwei Stahlbetonscheiben und Glasfassade von der Statik her als problematisch erwiesen. Zudem entdeckten die Planer eine wichtige Bestandsbodenplatte, die dem geplanten Schacht im Weg steht. Erschwerend kam hinzu, dass bei der Bestandsaufnahme festgestellt wurde, dass es zum gesamten Gebäude nur unzureichend Unterlagen gibt. Letztlich mussten Alternativen unter anderem zum Tragwerk, der Baugrubenherstellung und des Brandschutzes erarbeitet werden.

Verglasung könnte zu Absturzängsten führen

Wie Hofmayr erläuterte, wird auch die Schachtglasung reduziert. Denn man befürchtet, dass die ursprünglich vorgesehene Verglasung bei den Heimbewohnern zu Absturzängsten führt. Auch sei für jeden außerhalb des Gebäudes dann gut erkennbar gewesen, wenn ein Liegendkranker mit dem Aufzug transportiert wird. Deshalb soll der Aufzug laut Hofmayr nun weniger Verglasung bekommen, der massive Anbau dafür begrünt werden.

Kein besserer Platz für Aufzug

Gudrun Hackl-Stoll (Grüne) sprach von einer „charmanten Lösung“. Sie wollte aber angesichts des massiven Anbaus von der Verwaltung wissen, ob sich der Aufzug nicht an einem der anderen Treppenhäuser des Gebäudes hätte verwirklichen lassen können. Das sei untersucht worden, entgegnete Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD). Es hätte sich aber kein besserer Platz gefunden. Den Vorschlag von Norbert Mayer (UB), zusätzlich zum Aufzugsanbau einen Teil der Gebäudefassade zu begrünen, will man prüfen lassen.