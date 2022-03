Die fliegenden Klassenzimmer: Module für Erweiterung werden angeliefert

Präzisionsarbeit: Die Klassenzimmer-Module werde mithilfe des Krans auf das Fundament gehievt und genau angepasst. Dann werden die Modul-Teile zusammengeschweißt. © Stefan Weinzierl

Die Erich-Kästner-Schule in Höhenkirchen-Siegertsbrunn soll wachsen. Nun ist es soweit: Die Module für die Erweiterung werden angeliefert.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – „Das fliegende Klassenzimmer“ ist eines der bekanntesten Kinderbücher des 1974 in München verstorbenen Schriftstellers Erich Kästner. In der nach ihm benannten Grund- und Mittelschule in Höhenkirchen-Siegertsbrunn schweben seit gestern tatsächlich immer wieder einige Klassenräume in der Luft, gehalten nur von an einem Kran befestigten Stahlseilen.

Auf das Spektakel haben die Schüler, Eltern und Lehrer, besonders aber Schulleiter Torsten Bergmühl sehnlichst gewartet. Denn bei den „fliegenden Klassenzimmern“ handelt es sich um die Module zur Erweiterung der Schule, die seit Jahren mit einer prekären Raum-Situation zu kämpfen hat. Wie berichtet, müssen Klassen in Kellerräumen unterrichtet werden, weil zu wenig Zimmer zur Verfügung stehen.

Umzug Ende Mai

Das soll sich möglichst schnell ändern, wie Bergmühlt betont: „Ende Mai sollen die Klassen, die derzeit noch in prekären Räumen unterrichtet werden, umziehen“, sagt der Schulleiter. In den Modulbau ziehen dann zwei Grundschul- und sechs Mittelschulklassen ein.

Bis heute Abend sollen laut Bergmühl alle Modul-Teile angeliefert und montiert worden sein. Dann geht es an den Innenausbau. Die Möbel für die Klassenräume seien bereits bestellt, erzählt der Rektor, für die elektronischen Tafeln laufe die Ausschreibung.

Die alten Container auf dem Pausenhof, die für die offenen Ganztagsschule gebraucht wurden, hat man vor Wochen abgebaut. die Aktivitäten, die dort stattgefunden haben, ins Schulgebäude verlegt. Durch die neuen Module wird der Aufenthaltsbereich im Freien deutlich kleiner. Das ist laut Bergmühl aber kein Problem: „Wir kompensieren das, indem wir den Canyon als Pausenhof mitnutzen.“ Mit dem „Canyon“ ist ein tiefer gelegter Hof zwischen dem Hauptschulgebäude und dem 2012 errichteten Erweiterungsbau gemeint.

