Siegertsbrunner Feuerwehr-Areal wird zum Kita-Gelände

Von: Stefan Weinzierl

Seine Tage sind gezählt: Die Gemeinde will das alte Feuerwehrhaus in Siegertsbrunn abreißen lassen. Sie schafft damit Platz für ein neues Gebäude für die Kinderbetreuung, das an den Gemeindekindergarten angekoppelt wird. © Stefan Weinzierl

Das alte Feuerwehrgerätehaus von Siegertsbrunn soll nach dem Umzug der Brandhelfer in ihr neues Zuhause an der Egmatinger Straße abgerissen werden. Die Gemeinde plant auf dem Areal an der Bahnhofstraße den Bau einer neuen Kinderbetreuungseinrichtung.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Die neue Kinderbetreuungseinrichtung soll voraussichtlich in irgendeiner Form an den benachbarten Gemeindekindergarten angekoppelt werden. Die Mitglieder des Bauausschusses sprachen sich letztlich geschlossen für diesen Weg aus.

Sorge um sensibles Areal

Sie waren sich allerdings auch einig, dass die Planung an dieser sensiblen Stelle mit denkmalgeschützem Kindergarten-Gebäude für den Planer eine Herausforderung sein wird. Der müsse „architektonisch in die Trickkiste greifen“, befand Andrea Hanisch (UB). Denn das neue Gebäude müsse sich „wirklich gut“ in die Umgebung einpassen, betonte die Dritte Bürgermeisterin. Die neue Kindertagesstätte soll möglichst schnell und daher in Modulbauweise errichtet werden. Gudrun Hackl-Stoll (Grüne) plädierte dafür, mit klimafreundlichen Materialien, sprich Holz, zu arbeiten.

Unterkommen soll in dem Neubau erst einmal die Krippe und der Kindergarten der Caritas. Beide Gruppen sind derzeit in Containern an der Kramerstraße untergebracht. Weil die Container alt sind und nicht mehr dem Standard entsprechen, eine endgültige Standort-Lösung für ein Caritas-Kinderhaus – dann auch mit den am Bahnhof untergebrachten Hortgruppen – aber noch nicht unter Dach und Fach ist, hat die Gemeindeverwaltung eine Interimslösung gesucht. Auf einer eigens im Januar anberaumten Online-Klausur spielte man mit dem Gemeinderat mehrere Szenarien durch. Am Ende kristallisierte sich der Standort Feuerwehrgerätehaus als beste Variante heraus.

Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten

Im Rahmen der Klausur hatte die Rathausverwaltung den Gemeinderäten auch bereits ein paar grobe Skzizzen, wie sich ein Modulgebäude an den bestehenden Gemeindekindergarten anschließen könnte, präsentiert. Nicht nur Roland Spingler (CSU) zeigte sich erstaunt über die Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. Er warb für eine ausgewogene Lösung, bei der der zur Verfügung stehende Raum optimal ausgenutzt wird. Konkret will er in das neue Gebäude möglichst viele Gruppen unterbringen, aber nur so viele, wie es die begrenzt zur Verfügung stehende Gartenfläche auch hergibt. Sein Fraktionskollege Leonhard Karl warnte allerdings vor zu vielen neuen Gruppen an dieser Stelle. Schließlich stehe dort nur ein begrenzter Parkraum zur Verfügung.

Großer Garten soll gerettet werden

Max Lachner (AFW) konnte sich mit keiner der vorgelegten Skizzen anfreunden. Der Grund: „Bei allen Lösungen wird der bestehende große Kindergarten-Garten zerstört“, kritisierte er. Auch Mathias Mooz (CSU) plädierte dafür, den großen Garten möglichst zu erhalten.

Für den Architekten, der sich der Planung annehmen will, gilt es also viel zu beachten. Laut Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) haben mehrere Planer Interesse an dem Projekt gezeigt. Man werde letztlich einen beauftragen, der drei konkrete Vorschläge machen soll.

Auch hinsichtlich einer langfristigen Lösung für ein Caritas-Kinderhaus, ist Konwitschny guten Mutes, in absehbarer Zeit eine Standort-Lösung präsentieren zu können. Dafür müssten Gespräche mit den Grundstückbesitzern geführt werden. Zieht die Caritas dann irgendwann aus dem Neubau auf dem Feuerwehr-Areal. soll das Gebäude für den geplanten Bildungscampus genutzt werden.

