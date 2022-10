„Du kannst mein Lebensretter sein“: Große Stammzellen-Spender-Aktion für den Kurvenwirt

Von: Stefan Weinzierl

„Du kannst mein Lebensretter sein“, steht auf dem Zettel, den Friedrich Maurer in den Händen hält. Im Krankenhaus macht er sich derzeit einer Chemotherapie. © privat

Die Anteilnahme am Schicksal von Friedrich Maurer ist groß. Der beliebte Gastronom, der den Alten Wirt in Siegertsbrunn betreibt und den viele nur als „Fritzi“ oder „Kurvenwirt“ kennen, ist erneut an Blutkrebs erkrankt. Um wieder gesund zu werden, benötigt der 54-Jährige Stammzellen eines fremden Spenders.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Jetzt organisieren Freunde und Bekannte zusammen mit dem Burschenverein Siegertsbrunn, der Freiwilligen Feuerwehr Siegertsbrunn, der Gemeinde und der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) eine Registrierungsaktion für potenzielle Stammzellenspender. Sie findet am Samstag, 16. Oktober, von 11 bis 15 Uhr am Feuerwehrgerätehaus, Egmatinger Straße 13a, statt.

Auch online kann man sich registrieren lassen

Während der Registrierungsaktion kann sich jeder Bürger im Alter zwischen 18 und 55 Jahren von der DKMS als Stammzellenspender registrieren lassen. Nebenbei gibt es ein Rahmenprogramm, das mehrere Vereine auf die Beine stellen. Parallel zum Aktionstag läuft eine Online-Registrierungsaktion unter www.dkms.de/fritzi.

Schnell wieder gesund werden - für die Familie

Friedrich Maurer befindet sich weiterhin im Krankenhaus und unterzieht sich dort einer Chemotherapie. „Ich stehe auf, richte mich her, frühstücke und erhalte dann direkt eine Chemotherapie mit Spülungen und weiteren Medikamenten gegen die Nebenwirkungen. Zwischendrin versuche ich ein bisschen zu arbeiten“, erzählt er. Die Therapie habe aber absoluten Vorrang. Schließlich will der Kurvenwirt schnell wieder gesund werden – vor allem auch für seine Familie.

Eine Hochzeit ist sein Wunsch

„Meine Lebensgefährtin und ihr Sohn sind wie meine Frau und mein Sohn. Sie stehen immer an meiner Seite, sind Tag und Nacht für mich da und geben mir den Rückhalt, den ich brauche“, sagt er. Natürlich gebe es auch „Stunden des Weinens und Bangens – und auch der Angst“. Doch er versuche sich immer wieder hochzuziehen. „Ich bleibe positiv eingestellt und schaue nach vorne.“ So will der 54-Jährige, sobald er wieder genesen ist, seine Lebensgefährtin heiraten.

Deshalb hofft Friedrich Maurer auch, dass möglichst viele Bürger an der Registrierungsaktion am 16. Oktober teilnehmen und der DKMS Geld spenden: Wichtig ist jetzt, dass sich ganz viele Menschen registrieren – für mich und für so viele Patienten und Patientinnen mehr.“