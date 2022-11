Gute Idee für Senioren scheitert an Sicherheitsbedenken

Von: Stefan Weinzierl

Rollatoren könnten älteren Menschen den beschwerlichen Weg auf den Friedhöfen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn erleichtern. Doch die Sicherheitsbedenken sind zu groß. © Sabine Hermsdorf

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Kann die Gemeinde an den beiden Friedhöfen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn Rollatoren bereitstellen, damit Besucher, die sich mit dem Gehen schwertun, leichter ein Grab besuchen können? Mit dieser gar nicht so einfach zu beantwortenden Frage hat sich jetzt der Gemeinderat beschäftigt. Denn bevor man ein solches Angebot einrichtet, gibt es vieles zu bedenken.

Eine endgültige Antwort auf die Frage hat das Gremium auch nicht gefunden. Jetzt soll sich ein Fachausschuss mit der Problematik befassen und gleichzeitig erörtern, ob weiterer Handlungsbedarf in puncto Service am Wald- und am Leonhardifriedhof besteht.

Grundlage für die Diskussion war ein Antrag der CSU-Fraktion vom Juli. Die Christsozialen hatten darum gebeten, für Menschen, denen es nicht mehr so leicht fällt, zu Fuß zu den Gräbern zu kommen, Rollatoren anzuschaffen. Jeweils zwei der Gehwagen sollten in den Friedhöfen zum Einsatz kommen.

Wer haftet bei einem Unfall?

Wie Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) ausführte, hat die Rathausverwaltung beim Ambulanten Seniorenservice, der kostenlosen Serviceeinrichtung der Gemeinde für die Senioren im Ort, angefragt, ob dort Rollatoren für die Friedhofsnutzung übrig wären. Bei diesem Gespräch mit den Experten ist laut Konwitschny hat man festgestellt, dass es durchaus problematisch sein könnte, die Gehwagen einfach so hinzustellen. Denn zum einen müssten die Rollatoren auf die Größe der jeweiligen Nutzer eingestellt werden, um Stürze zu verhindern, zum anderen gebe es auf den Friedhöfen mitunter Kieswege, auf denen Rollatoren nicht richtig vorwärtskommen, gar Unfallgefahr besteht. „Damit stellt sich auch die Frage des Versicherungsschutzes“, sagte die Bürgermeisterin.

Zudem gibt es laut Verwaltung weitere Fragen zu klären: Wie sieht es mit der Wartung und Kontrolle der Rollatoren aus, damit deren Einsatzbereitschaft gewährleistet werden kann? Wie werden die Rollatoren gegen Diebstahl und mutwillige Sachbeschädigung gesichert? Müssen die Wege auf den Friedhöfen zu einer ungefährlichen Begehung mit einem Gehwagen speziell gesichert werden?

Angebot würde Personal binden

„Es ist grundsätzlich eine schöne Idee“, sagte Konwitschny zum CSU-Vorstoß: „Aber wenn man sich genau damit befasst, ist das für Senioren durchaus gefährlich.“ Außerdem gab die Bürgermeisterin zu bedenken, dass so ein Angebot Personal binde. „Wir können nicht alle zwei Stunden jemanden zu den Friedhöfen schicken, um zu schauen, dass bei den Rollatoren alles passt.“

Am Parkfriedhof in Ottobrunn gibt es diesen Service, wie Norbert Mayer (UB) seinen Ratskollegen mitteilte. Aber dort gibt es im Gegensatz zu Höhenkirchen-Siegertsbrunn auch Personal am Friedhof. „Ich glaube, dass es nicht geht, wenn kein Personal vor Ort ist“, sagte Mayer. Er schlug trotzdem vor, das Thema noch einmal im Verkehrsausschuss zu diskutieren. Das sah Ruppert Franke (SPD) anders. Er sprach sich dafür aus, den Antrag der CSU sofort abzulehnen. So spare man der Verwaltung weitere Arbeit.

Doch CSU-Fraktionschef Roland Spingler hielt dagegen. Zwar sehe seine Fraktion die Problematik auch, doch schließlich gebe es Gemeinden, in denen es solch ein Angebot gibt. Er warb dafür, die Angelegenheit noch einmal zu prüfen, und erhielt Unterstützung von Janine Schneider (Grüne).

Manfred Eberhard (UB) schlug schließlich vor, den Antrag zu erweitern und bei der Gelegenheit prüfen zu lassen, was sonst noch an genereller Ausstattung in den Gemeinde-Friedhöfen zu verbessern ist – von der ausreichenden Anzahl an Gießkannen bis zum Wunsch der Friedhof-Besucher nach einer Gelegenheit, auf die Toilette zu gehen.