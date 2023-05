Gymnasium wird für 46,1 Millionen Euro erweitert

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Mit Kunst am Bau: Das Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn. © Robert Brouczek

Rund 46,1 Millionen Euro wird die Erweiterung des Gymnasiums Höhenkirchen-Siegertsbrunn voraussichtlich kosten. Eine stolze Summe.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Die Versammlung des Schulzweckverbandes hat die Vorplanung zur Erweiterung des Gymnasiums Höhenkirchen-Siegertsbrunn einstimmig abgesegnet. Damit kann die Verwaltung des Schulzweckverbandes bei der Regierung von Oberbayern die schulaufsichtliche Genehmigung beantragen. Mittlerweile liegt auch eine qualifizierte Kostenschätzung vor. Baukosten samt Baunebenkosten werden mit knapp 36,5 Millionen Euro beziffert.

Mit Kostenpuffer und Baupreisindexsteigerung landet man bei 46,1 Millionen Euro

Unter Berücksichtigung eines Kostenpuffers mit Risikoreserve in Höhe von rund 6,5 Prozent, also knapp 2,4 Millionen Euro, sowie einer angenommenen Baupreisindexsteigerung von 20 Prozent, was rund 7,3 Millionen Euro entspricht, kommt man auf eine Gesamtsumme von 46,1 Millionen.

Inklusive Umbaukosten sowie die Ausgaben für die geplante Photovoltaikanlage.

Darin enthalten sind die Umbaukosten sowie die Ausgaben für die geplante Photovoltaikanlage. Die Kosten in Höhe von rund drei Millionen Euro, die durch den Bau der Räume für die Blaskapelle entstehen, werden allein von der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn getragen. Außerdem sehen die Planer noch Einsparpotenzial bei der Schulerweiterung in Höhe von bis zu 600 000 Euro.

Umstellung vom acht- aufs neunstufige Gymnasium erfordert mehr Platz

Wie berichtet, muss das naturwissenschaftlich-technologische und musische Gymnasium ausgebaut werden. Aufgrund der Umstellung vom acht- aufs neunstufige Gymnasium und weil die Schule künftig fünfzügig sein soll, werden mehr Räume benötigt. Zudem sind Mensa und ein Mehrzweckraum geplant, in dem unter anderem Konzerte stattfinden können. Auch die Sportstätten der Schule werden ausgebaut. sw