Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat die Energiewende fest im Blick

Von: Stefan Weinzierl

In mehrfacher Hinsicht steht die Mehrzweckhalle auf der Agenda der Gemeinde: Sie soll heuer energetisch saniert sowie mit einer Photovoltaikanlage der Bürgerenergie Unterhaching bestückt werden. © sw

Im Jahr 2023 will die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn die Weichen für Wärmenetz und Windräder stellen - ein Ausblick auf die kommunalen Vorhaben.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Ganz im Zeichen der Energiewende steht 2023 für Höhenkirchen-Siegertsbrunn. An verschiedenen Fronten will man vorwärtskommen, erläutert Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) – zum Beispiel beim Aufbau eines Fernwärmenetzes und dem geplanten Bau von Windkraftanlagen. Einschränkungen für die Bürger wird es durch ein anderes Projekt geben. Heuer steht die Sanierung der Mehrzweckhalle an der Bahnhofstraße – inklusive monatelanger Sperrung.

Energiewende

Fest eingeplant ist in diesem Jahr der Bau von Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Mehrzweckhalle, des Seniorenzentrums „Wohnen am Schlossanger“ und der Sigoho-Marchwart-Schule. Alle Gebäude gehören der Gemeinde. Betreiben soll die PV-Anlage die Bürgerenergie Unterhaching. Die Genossenschaft unterhält bereits mehrere Anlagen im Landkreis, darunter die auf dem Dach des gemeindlichen Mehrfamilienhauses an der Münchner Straße. Ferner sollen heuer weitere Gebäude auf ihre PV-Anlagen-Tauglichkeit untersucht werden – zum Beispiel der Gemeindestadl.

Den Ergebnissen des neuen Energienutzungsplans zufolge sind PV-Anlagen auf Dächern allerdings nur „Peanuts“. Einen großen Beitrag zur Energiewende würden stattdessen große Freiflächen-Photovoltaikanlagen leisten, heißt es in dem Papier. Und auch hier will man die Weichen stellen. Bereits in der Gemeinderatssitzung Ende Januar will die Rathausverwaltung Flächen präsentieren, auf denen – rein rechtlich – der Bau solcher Anlagen möglich wäre. Das sind zum Beispiel Streifen entlang der S-Bahn-Linie sowie Flächen mit Altlastenverdacht. Auch an der Umgehung sind geständerte Anlagen laut Konwitschny denkbar.

Was die Windkraftanlagen im Höhenkirchner Forst angeht, soll heuer die endgültige Entscheidung fallen. Bevor Konwitschny aber im Gemeinderat über das nicht unumstrittene Projekt abstimmen lässt, will man den Genehmigungsbescheid vom Landratsamt abwarten. „Das Genehmigungsverfahren für die Windkraftanlagen läuft. Die Unterlagen sind beim Landratsamt“, sagt Konwitschny. Sie hofft, dass der Bescheid spätestens in den Sommerferien der Gemeinde zugestellt wird. Sollte der Gemeinderat im Anschluss für den Bau der Windräder stimmen, könnte Ende 2024 die Fundamentlegung erfolgen.

Vorantreiben will die Gemeinde aber vor allem den Ausbau eines Nah- bzw. Fernwärmenetzes. Dazu ist man dem kommunalen Arbeitskreis „Wärmewende“ beigetreten, der sich im Januar das erste Mal trifft. „Die Wärmewende gelingt nur, wenn wir ein Gesamtnetz im Süden ausbauen“, sagt die Konwitschny voller Überzeugung. Das Problem: Noch steht in den Sternen, ob die Stadtwerke München die Gemeinde relativ zeitnah über ihre Anlage in Kirchstockach an die Geothermie anschließt oder ob es sich für die Kommune lohnt, als Zwischenlösung ein Blockheizkraftwerk zu bauen. „Wir müssen jetzt klar abwägen, was sinnvoller ist“, sagt die Rathauschefin. In Auftrag geben will sie heuer auf jeden Fall die Aufstellung eines Wärmenetzplanes. Der gibt vor, welche Gebiet im Ort wann ans Wärmenetz angeschlossen werden.

Mehrzweckhalle

Die Mehrzweckhalle an der Bahnhofstraße wird heuer energetisch saniert. Dazu wird laut Konwitschny der Sportbetrieb Ende April oder Anfang Mai eingestellt. „Das ist günstig, weil dadurch viele Ferien in die Schließzeiten fallen“, sagt sie. Zudem hätte man mit den Vereinen, die die Halle nutzen, an einem Ausweichplan gearbeitet, damit möglichst keine Angebote entfallen müssen. So werden beispielsweise Sportgruppen aufgeteilt und kleiner gemacht, damit sie anderswo unterkommen können. So stehen als Ersatz Räume im Kinderhaus an der Ostersteigstraße oder im Seniorenzentrum, aber auch die Halle in der Erich-Kästner-Schule zur Verfügung. Bis zum Winter soll die Halle dann wieder zur Verfügung stehen.

Weitere Projekte

Die Sanierung der Alten Apotheke soll im Frühjahr nach einiger Verzögerung abgeschlossen sein. Dann wird aus dem denkmalgeschützten Gebäude ein Familienzentrum. Die Bürgermeisterin geht ferner davon aus, dass im Laufe des Jahres auf dem unbebauten Areal an der Ecke Münchner /Wächterhofstraße sowie auf einer Fläche an der Altlaufstraße die Bagger anrollen. An der Wächterhofstraße sollen drei Gebäude mit Wohneinheiten, Gewerbe, Büros und einer Kindertagesstätte entstehen, auf dem Areal an der Altlaufstraße das Projekt „Hängende Gärten“ mit mehreren Mehrfamilienhäusern verwirklicht werden.

Im Februar oder März soll, so wünscht es sich Konwitschny in ihrem Ausblick auf 2023, die Entscheidung darüber fallen, ob die Erich-Kästner-Schule nur umstrukturiert, zum Teil abgerissen oder gar an anderer Stelle neu gebaut werden wird. Außerdem soll sich bis Ende dieses Jahres konkret etwas in Sachen Gewerbeentwicklung tun – sei es, dass neue Flächen mobilisiert oder bestehende Gewerbeflächen besser nutzbar gemacht werden.