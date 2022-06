Haus aus Kriegstrümmern gebaut: Ex- Rathausmitarbeiterin feiert 100. Geburtstag

Von: Stefan Weinzierl

Kerzen und Rosen zum Jubiläum: das Geburtstagskind Eleonore Czemper mit Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (l.) und der stellvertretenden Heimleiterin Ingrid Till (r.). © Gemeinde Höhenkirchen

Die ehemalige Höhenkirchner Rathausmitarbeiterin Eleonore Czemper ist 100 Jahre alt geworden. Anlässlich ihres Ehrentags blickt sie auf ihr bewegtes Leben zurück.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Eleonore Czemper hat ein bewegtes Leben hinter sich: Die Firma, in der sie arbeitete, brannte im Krieg nieder. Als eine von damals zwei Beschäftigten im Höhenkirchner Rathaus musste sie sich später mit um die Unterbringung und Versorgung der Vertriebenen kümmern. Mit der Währungsreform 1948 verlor sie all ihr Erspartes. Doch Eleonore Czemper hat jede Hürde klaglos genommen, trotz Schicksalsschlägen ihren Optimismus nicht verloren. Jetzt hat die gebürtige Höhenkirchnerin im Seniorenzentrum „Wohnen am Schlossanger“ ihren 100. Geburtstag gefeiert. Auch Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) schaute zum Gratulieren vorbei.

Die Jubilarin wurde am Pfingstsonntag 1922 in Höhenkirchen geboren und lebt bis heute in der Gemeinde. 1936 begann sie eine kaufmännische Lehre in München, die sie nach zweieinhalb Jahren abschloss. In der Firma blieb sie angestellt – bis 1945 nach einem Bombenangriff die Firma durch ein Feuer vollständig zerstört wurde.

Welches Referat im Rathaus? „Wir waren nur zu zweit und haben uns um alles gekümmert“

1946 holte der damalige Bürgermeister von Höhenkirchen, Sebastian Kössler, Eleonore Czemper ins Rathaus – das eigentlich nur aus zwei Räumen im ältesten Haus des Ortes bestand, wie sich die Jubilarin erinnert. Es habe nur eine alte Schreibmaschine und einen Eisenofen gegeben, der das kalte und zugige Haus im Winter mehr schlecht als recht beheizt habe. „Vor ein paar Jahren hat mich mal jemand gefragt, für welches Referat ich im Rathaus tätig war. Da musste ich doch sehr lachen – wir waren ja nur zu zweit und haben uns um alles gekümmert“, erzählt Eleonore Czemper. 1962 musste sie aus gesundheitlichen Gründen eine Pause einlegen, danach fing sie als Aushilfe im Forstamt an. „Die Aushilfe ist dann elf Jahre dortgeblieben“, erzählt die Jubilarin fröhlich. Als das Forstamt aufgelöst worden sei, habe man sie in die Oberforstdirektion in München versetzt. Dort arbeitete sie, bis sie mit 60 Jahren in Rente ging.

Eleonore Czemper war fast 65 Jahre verheiratet. Sie hat eine Tochter, die auch in Höhenkirchen lebt, sowie mehrere Enkel und Urenkel. Als 1959 ihre Schwester verstarb, nahmen sie und ihr Mann den Sohn der Verstorbenen auf. 1996 erlitt ihr Mann einen Schlaganfall. Sie pflegte ihn bis zu seinem Tod 2005.

„Wir sind in die gute Zeit hineingewachsen“

Lebhaft in Erinnerung geblieben ist der leidenschaftlichen Handarbeiterin, die viele ihrer Kleider selbst genäht hat, der mühsame Hausbau. Denn sämtliche Ersparnisse waren nach der Währungsreform dahin. Das Paar musste mit 40 Mark von vorn anfangen. Für den Hausbau bekamen sie letztlich ein Grundstück von Eleonore Czempers Vater. In München wurde ihnen dann ein Grundstück bzw. Trümmerhaus zugewiesen, auf dem sie Steine klopfen konnten, die ihnen jemand nach Höhenkirchen schaffte. „Das war schwer, aber wir sind in die gute Zeit hineingewachsen“, sagt sie.

Neben dem Kunststicken hat die Jubilarin früher auch viel gelesen. Was ihr jetzt, da sie schlecht liest und hört, am meisten fehlt. „Aber was will man mit 100 Jahren schon erwarten. Ich bin nur froh, dass ich meinen Verstand noch habe“, sagt sie gelassen. Dafür beteiligt sie sich an vielen Aktivitäten, die im Seniorenzentrum angeboten werden und sitzt regelmäßig auf einem Bewegungstrainer. „Sonst“, erklärt die Jubilarin, „wird es ja wirklich langweilig.“

