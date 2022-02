Die Lage ist ernst: Höhenkirchens Einnahmen reichen nicht für Investitionen

Von: Stefan Weinzierl

Allein die Sanierung der Mehrzweckhalle wird schätzungsweise rund 3,3 Millionen Euro kosten. © Stefan Weinzierl

Hohe Ausgaben bei gleichzeitig vergleichsweise schwacher Steuerkraft – so sieht die finanzielle Situation der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn aus. Die Lage ist ernst.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Auch wenn der Haushalt fürs Jahr 2022, den Kämmerin Christine Schmidt jetzt vorlegte und der vom Finanzausschuss einstimmig befürwortet wurde, keinem der Anwesenden Angstschweiß auf die Stirn trieb, so ist man sich doch der ernsten Lage bewusst. Man müsse auf der Einnahmenseite etwas bewegen, betonte Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD): „Das wird unsere dringendste Aufgabe in den nächsten Jahren sein.“

Kostenintensive Investitionen

Den aktuellen Finanzplan mit einem Gesamtvolumen von 46,6 Millionen Euro bezeichnete sie als „Haushalt mit Perspektive“. An ihm könne man erkennen, dass sich in der Gemeinde etwas bewege. Damit spielte die Bürgermeisterin auf das viele Geld an, dass man heuer und in den nächsten Jahren für Investitionen ausgeben wird.

Der knapp 6,5 Millionen Euro teure Neubau des Siegertsbrunner Feuerwehrgerätehauses ist zwar so gut wie abgeschlossen und auch die Sanierung der Alten Apotheke für rund 1,5 Millionen Euro ist auf absehbare Zeit beendet, dafür stehen schon neue Investitionen an. So soll heuer endlich der neue Aufzug im Seniorenzentrum gebaut werden (640 000 Euro), auch für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen (185 000 Euro) muss man tief in die Tasche greifen. Dazu sollen heuer beziehungsweise in den kommenden Jahren Elektroladestationen (355 000 Euro) und Photovoltaikanlagen (300 000 Euro) gebaut und ein vernünftiges Radwegnetz (285 000 Euro) auf den Weg gebracht werden. Ganz nebenbei wird das Wasserwerk weiter erneuert (1,2 Millionen Euro) und die Mehrzweckhalle saniert werden (3,3 Millionen Euro).

Wartung, Unterhalt und Personalkosten sind das Hauptproblem

Dabei sind die Ausgaben für den Ausbau der Infrastruktur an sich nicht das Hauptproblem, wie Schmidt erläuterte. Bauchschmerzen bereiten ihr vor allem die Nachfolgelasten. Darunter versteht die Kämmerin zum Beispiel Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten für Gebäude ebenso wie Personalkosten zum Beispiel im Kinderbetreuungsbereich oder die Wartung von elektronischen Geräten im Zuge der Schuldigitalisierung.

Angesichts der Tatsache, dass man nur wenig Geld (537 000 Euro) vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt überführen kann, zur Finanzierung der Investitionen aber weitere Kredite in Höhe von 5,1 Millionen Euro aufnehmen muss und gleichzeitig eine Rücklagenentnahme von acht Millionen Euro geplant ist, ermahnte Schmidt den Gemeinderat, sich künftig bei Entscheidungen über Vorhaben und Projekte „noch genauere Gedanken“ zu machen. Auch wenn es Höhenkirchen-Siegertsbrunn letztlich nicht so schlecht gehe, wie vielen anderen Gemeinden.

Bei Steuerkraft im Landkreis auf Platz 22 abgerutscht

Roland Spingler (CSU) sprach davon, „mit einem blauen Auge“ davon zu kommen. Dass die Gemeinde bei der Steuerkraft von knapp 1500 Euro pro Einwohner im Landkreis-Ranking von Rang 10 auf Rang 22 abgerutscht sei, kommentierte er so: „Im Fußball würde man sagen: Man ist abstiegsgefährdet.“ Jedenfalls müssten die Einnahmen erhöht werden – vor allem die Gewerbesteuereinnahmen. Gleichzeitig müsse sich die Gemeinde auf ihre Kernkompetenzen besinnen und effektiver werden.

Dorothee Stoewahse (Grüne) wollte nicht schwarzmalen, sondern das ihrer Ansicht nach Positive hervorheben. Man freue sich, dass der Klimaschutz jetzt so eine große Rolle im Haushalt spiele, sagte sie: „Klimaschutz kostet Geld, kein Klimaschutz kostet noch mehr Geld.“

