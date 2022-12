Heftiger Zusammenprall bei Wendemanöver

Von: Günter Hiel

Teilen

Die Polizei nahm den Unfall auf (Symbolbild). © Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bei einem Wendemanöver auf der Kreisstraße zwischen Siegertsbrunn und Egmating sind zwei Pkw heftig zusammengeprallt. Beide Fahrer und die Beifahrerin wurden verletzt.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg war am Mittwoch gegen 13.50 Uhr mit seinem Landrover auf der Kreisstraße M10 von Siegertsbrunn Richtung Egmating (Kreis Ebersberg) unterwegs. Kurz vor dem Waldstück dort sah er noch einen Hyundai rechts am Fahrbahnrand stehen, in Höhe einer Feldwegzufahrt.

Hyundaifahrer will auf der Kreisstraße wenden

Plötzlich stieß der Hyundaifahrer, ein 72-Jähriger aus dem Landkreis Freising, zurück auf die Kreisstraße, um zu wenden, meldet die Polizei. Der junge Mann im Landrover konnte nicht mehr ausweichen und prallte dem Hyundai voll in die Fahrerseite.

Drei Verletzte und zweimal Totalschaden

Beim Zusammenprall wurden der 72-Jährige aus dem Kreis Freising und seine Frau leicht verletzt. Auch der 22-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon, obwohl der Zusammenprall so heftig war, dass an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstanden ist. Den beziffert die Polizei auf rund 25.000 Euro. Die Kreisstraße M10 war eine halbe Stunde lang gesperrt.