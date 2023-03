Jetzt will die Bahn auch noch den Bahnübergang in Höhenkirchen schließen

Von: Stefan Weinzierl

An der Faistenhaarer Straße soll der Bahnübergang erneuert werden. Ein Umbau gestaltet sich wegen der Nähe zur Staatsstraße (im Hintergrund) schwierig. Gegen eine Schließung für Kraftfahrzeuge wehrt sich die Gemeinde. © weinzierl

Gegenwind für die Deutsche Bahn: Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn wehrt sich gegen die Schließung vom Bahnübergang an der Faistenhaarer Straße.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Eine Erneuerung des Bahnübergangs an der Faistenhaarer Straße will die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn nur akzeptieren, wenn die Funktion der Ortsverbindungsstraße dadurch nicht beeinträchtigt wird. Hinter einem entsprechenden Beschluss haben sich alle Mitglieder des Bauausschusses gestellt und damit der Deutschen Bahn (DB) das eindeutige Signal gegeben, dass man eine Sperrung des Übergangs für Kraftfahrzeuge nicht akzeptieren will.

Bahn bringt Sicherheitsgründe vor

„Sie können mit der Botschaft nach Hause gehen: Das gefällt uns so nicht“, wandte sich Otto Bußjäger (UB) direkt an den Vertreter der DB Netz AG, Manfred Rauscher. Dieser hatte wenige Minuten zuvor den Ausschussmitgliedern dargelegt, warum ein Ausbau des Bahnübergangs überhaupt notwendig ist und welche Ausbauvariante sein Unternehmen favorisiert.

Wie in vielen anderen Kommunen ist die Deutsche Bahn gerade dabei, alte Bahnübergänge zu erneuern. „Aus Sicherheitsgründen“, wie Rauscher betonte. Auch die Anlage an der Faistenhaarer Straße ist laut dem DB-Mann „30, 40 Jahre alt“ und entspricht nicht mehr den Vorgaben im Eisenbahnkreuzungsgesetz.

Einfachste und kostengünstigste Umbauvarianten

Am betroffenen Übergang kommen laut Raucher mehrere Missstände zusammen, die keine sichere Querung der Gleise garantieren: Unter anderem ist die Fahrbahn der Straße so eng, dass Gegenverkehr nur schwer durchkommt, zudem liegt die Staatsstraße 2078 zu nah an der Anlage. Das birgt die Gefahr, dass, wenn Fahrzeuge an der Einmündung der Faistenhaarer Straße in die Staatsstraße fürs Abbiegen stoppen müssen, dahinter wartende Verkehrsteilnehmer bei herannahenden S-Bahnen nicht mehr den Gleisbereich am Bahnübergang verlassen können.

Die Bahn hat nun die aus ihrer Sicht einfachsten und kostengünstigsten Umbauvarianten untersucht: Variante 1 sieht die Installation einer Ampelanlage an der Staatsstraße vor, damit der Verkehr von der Faistenhaarer Straße schnell abfließen kann. Doch hier stellt sich laut Rauscher die zuständige Straßenbaubehörde quer. Bei Variante 2, einer Verschwenkung der Staatsstraße, sei wiederum mit naturschutzrechtlichen Bedenken zu rechnen, so Rauscher. Denn dafür müssten Bäume im angrenzenden Forst abgeholzt werden.

Für landwirtschaftlichen Fahrzeuge und Einsatzfahrzeuge muss Übergang erhalten bleiben

Bleibt Variante 3: Nur noch Fußgänger und Radfahrer können die Bahnlinie mittels einer Unterführung queren. Für Kraftfahrzeuge wird östlich der Gleise ein Wendehammer errichtet.

Doch die Variante schließt die Gemeinde aus. Zumindest für die landwirtschaftlichen Fahrzeuge und die Einsatzfahrzeuge müsste ein Übergang erhalten bleiben, betonte Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) mit Verweis auf Landwirte und Waldbesitzer, die Grund auf der westlichen Seite der Gleise haben. Ansonsten müsssten die Fahrzeuge über die „bereits jetzt heillos überlastete Bahnhofstraße fahren“, erinnerte Gudrun-Hackl-Stoll (Grüne). Auch die Siegertsbrunner Feuerwehr wehrt sich gegen die Bahn-Pläne, weil sie den Bahnübergang nutzt, wenn sie zu Einsätzen in Nachbargemeinden oder auf der Umgehungsstraße fährt.

Bahn-Vertreter verspricht, Einwände der Gemeinde zu berücksichten

Max Lachner (AFW) forderte die Bahn auf, Geld für eine „mittel- und langfristig sinnvolle Lösung“ in die Hand zu nehmen: eine Tieferlegung der Gleise. Dies löse zudem die Verkehrsprobleme in der Luitpold- und Bahnhofstraße. Das, entgegnete Rauscher, sei – ebenso wie die von anwesenden Landwirten angeregte Verlegung der Gleise weg von der Staatsstraße – zu teuer. Er verließ die Sitzung aber mit dem Versprechen, die Vorbehalte der Gemeinde in die weitere Planung einfließen zu lassen.