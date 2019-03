Jugendamt schließt Kindertagesstätte

Das Jugendamt hat die Großtagespflege des privaten Trägers Kani-Kids GmbH in Höhenkirchen-Siegertsbrunn geschlossen. Eine Kontrolle nach einem anonymen Hinweis hatte ergeben, dass zwei Betreuerinnen gar keine Qualifizierung haben.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Es ist das Horrorszenario vor allem für berufstätige Eltern: Die Kindertagesstätte, in denen ihr Nachwuchs betreut wird, muss von einem auf den anderen Tag schließen. Und plötzlich stehen die Eltern ohne Betreuungsplatz da. In dieser Situation befinden sich mehrere Eltern aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn, die ihre Kinder in der Großtagespflege des privaten Trägers Kani-Kids GmbH betreuen haben lassen. Denn am Dienstag hat das Jugendamt die Einrichtung mit sofortiger Wirkung geschlossen – wenn auch nur vorübergehend.

Wie Franziska Herr, Sprecherin des Landratsamtes, auf Nachfrage bestätigt, hat am Dienstag eine unangemeldete Kontrolle in der Großtagespflege an der Saglerstraße stattgefunden. Dabei ist laut Herr festgestellt worden, „dass zur Betreuung der Kinder zwei Personen eingesetzt waren, die dem Jugendamt nicht bekannt waren und die zudem nicht über eine gültige Pflegeerlaubnis für die Betreuung in der Großtagespflege verfügen“. Zur Sicherung des Kindeswohls sei aber eine Betreuung von qualifizierten und mit entsprechender Erlaubnis tätigen Betreuungspersonen gesetzlich gefordert. Deshalb habe sich das Jugendamt dazu entschlossen, bis zur Klärung der Angelegenheit die Einrichtung zu schließen.

Wie Herr betont, führt das Jugendamt routinemäßig immer wieder angemeldete und unangemeldete Besuche in den Kindertagespflegestellen beziehungsweise Großtagespflegestellen im Landkreis München durch. Im speziellen Fall habe es aber darüber hinaus im Vorfeld einen anonymen Hinweise gegeben.

In der Einrichtung an der Saglerstraße können zehn Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren von montags bis freitags zwischen 7.30 und 17 Uhr betreut werden. Insgesamt betribt die Kani-Kids GmbH nach eigenen Angaben 13 Kindertagesstätten in und um München. In einer Großtagespflege können die Mädchen und Buben nicht nur von pädagogischem Fachpersonal, sondern auch von Tagesmüttern betreut werden. Letztere benötigen dafür aber eine besondere Qualifizierung.

Damit die Kani-Kids-Großtagespflege schnellstmöglich wieder öffnen kann, haben sich die Mitarbeiter des Jugendamts laut Herr bemüht, so schnell wie möglich geeignete Ersatzbetreuungskräfte zu finden, für die zeitnah eine Pflegeerlaubnis zur Betreuung in der Großtagespflege ausgestellt werden kann. „Dabei hat man eine erste qualifizierte Person gefunden, für die kurzfristig durch das Jugendamt eine Pflegeerlaubnis erteilt werden konnte“, sagt Herr. Für eine weitere grundsätzlich qualifizierte Person werde aktuell geklärt, ob ebenfalls kurzfristig die Erteilung einer Pflegeerlaubnis für die Großtagespflege ermöglicht werden könne.

Wie Kani-Kids-Geschäftsführerin Kathrin Ostmeier gestern gegenüber dem Münchner Merkur angab, soll die Einrichtung in der Saglerstraße bereits heute wieder eröffnet werden. Näher will sie sich zu den Umständen der Schließung derzeit nicht äußern. Ihr einziger Kommentar dazu: „Das alles beruht auf einem Missverständnis.“

Wie Landratsamt-Sprecherin Herr ausführt, sei es zur vorgefundenen Situation gekommen, da die planmäßig in der Einrichtung beschäftigte Betreuungskraft aktuell erkrankt sei. Warum die regulär für diese Fälle vorgesehene Ersatzbetreuungskraft vom Träger nicht für die Betreuung eingesetzt worden sei, kläre das Jugendamt derzeit ab.