Kein Feuerwerk im Sperrbezirk

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Zum ersten Mal hat die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn für Silvester eine Sperrzone rund um die Leonhardi-Kirche eingerichtet.

Das heißt, in dem rot markierten Bereich dürfen keine privaten Feuerwerkskörper abgebrannt werden. Laut Gemeindeblatt sollen damit Brandschäden an der„schönen, alten und sehr wertvollen Leonhardikirche“ verhindert werden. Die Gemeinde bittet alle Bürger um Verständnis und beruft sich auf das Sprengschutzgesetz. Demnach ist das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in der Nähe von Kirchen verboten.

