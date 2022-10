Zu gefährlich für Fußgänger: Keine Fahrradschiene am Höhenkirchner Bahnhof

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Am Bahnhof von Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird es keine Fahrradschiene in der Fußgängerunterführung geben. © msc/A.

Die Fußgängerunterführung am Bahnhof von Höhenkirchen-Siegertsbrunn kann nicht mit einer Fahrradschiene ausgestattet werden.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Das hat Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) dem CSU-Fraktionsvorsitzenden Roland Spingler auf Nachfrage im Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss mitgeteilt. Die Deutsche Bahn, der die Unterführung gehört, akzeptiere keine der vorgeschlagenen Varianten.

Begründung der Bahn

Die Begründung der Bahn sei, so Konwitschny, dass durch die Fahrradschienen nicht mehr ausreichend Platz sei, damit auf den Treppenstufen sich die Fußgänger im Gegenverkehr sicher aneinander vorbei bewegen könnten. Die CSU-Fraktion hatte erst im September den Antrag gestellt, dass die Gemeindeverwaltung die Installation einer Fahrradschiene in der S-Bahnunterführung prüfen soll. Die Christsozialen begründeten ihren Antrag mit den zum Teil langen Schließzeiten der Schranke an der Bahnhofstraße. Immer wieder würden Radlfahrer deshalb bei sich bereits schließenden Schranken über den Bahnübergang fahren oder müssten lange warten. Eine Fahrradschiene, auf der die Radfahrer ihr Fahrrad die Treppen der Unterführung runter und wieder rauf schieben können, könnte hier kostengünstig und leicht umsetzbar Abhilfe schaffen, meinte die CSU.