„Schildbürgerstreich“: Gemeinde installiert Schwellen auf beliebter Radl-Strecke - Radfahrer sauer

Von: Laura Forster

Sorgen für Aufregung: Werner Sellner, Rudi Erbesdobler, AFW-Gemeinderat Max Lachner und Maria Kroiss (v.l.) sehen die Schwellen als Hindernisse. Die Gemeinde hat sie bereits zur Seite versetzt. © lf

Um Rad-Raser auszubremsen, hat die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn vier Schwellen auf dem Kirchweg installiert. Das ärgert nicht nur Radfahrer.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Der Kirchenweg war erst kürzlich ein heiß diskutiertes Thema in der Gemeinderatssitzung. Die Mitglieder lehnten einen Antrag der Unabhängigen Bürger ab, die sich wünschte, Pfosten am östlichen Ende anzubringen, damit unerlaubte Kraftfahrzeuge nicht mehr die Straße entlang fahren können. Nun brodelt es schon wieder. Der Grund sind vier Fahrbahnschwellen, die der Bauhof an der Straße angebracht hat, um schnellfahrenden Radfahrer einzubremsen.

„Das ist ein Problem“, sagt Maria Kroiss aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn, die regelmäßig auf dem Kirchenweg mit ihrem Lastenrad fährt, um der viel befahrenen Bahnhofstraße auszuweichen. Die neuen Bodenschwellen seien so hoch, dass sie „die Kinder im Anhänger durchrütteln und die Räder durch den großen Verschleiß kaputtmachen“, ärgert sich Kroiss.

„Diesen Unfug wird die Gemeindeverwaltung zu erklären haben“

„Welch eine familienfeindliche Maßnahme der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn“, schreibt CSU-Fraktionssprecher Roland Spingler auf seiner Facebook-Seite über die Schwellen. „Sie stellen für Rollstuhlfahrer, Personen mit Rollatoren, Dreiräder für Senioren oder Versehrte, Radfahrer mit Kinderanhänger und kleinere Kinder, die Fahrräder mit Stützrädern verwenden, unnötige Hindernisse dar.“ Für Spingler ist die Aktion ein „Schildbürgerstreich“, denn rasende Radler könnten immer noch rechts und links an den Schwellen mit hoher Geschwindigkeit vorbeifahren.

„Es ärgert mich, dass die Gemeinde, ohne den Gemeinderat oder den Arbeitskreis Ortsentwicklung und Mobilität einzubeziehen, gehandelt hat“, sagt Spingler auf Nachfrage. „Diesen Unfug, der zudem noch ein Sicherheitsrisiko darstellt, wird die Gemeindeverwaltung im Gemeinderat zu erklären haben.“ Spingler sieht vor allem in der Nacht eine Gefahr, wenn die Radfahrer die Erhöhungen übersehen. „Da kann es zu Stürzen kommen.“ Sein Vorschlag um die Sicherheit auf dem Weg, der von Radlern, Spaziergängern, Kindern und Reitern genutzt wird, zu verbessern: Piktogramme anbringen, die an das Miteinander appellieren.

Ein Plakat appelliert an das Miteinander auf dem Kirchweg. © lf

So etwas Ähnliches – jedoch in Plakatform – hat die Gemeinde bereits am Kirchenweg angebracht, sagt Geschäftsführerin Nina Schierlinger. Als Extra, um das Unfallrisiko zu verringern und schnellfahrende Radfahrer einzubremsen, hat die Gemeinde am Freitag nun die Schwellen montiert. „Es ist ein kostengünstiger Test“, sagt Schierlinger. Doch auch im Rathaus seien bereits ein paar Beschwerden eingegangen, deshalb „schauen wir uns das noch mal an und lassen es vom Bauhof prüfen“.

Gesagt, getan: Die Gemeinde hat die Fahrbahnschwellen kurzfristig so versetzt, dass auf einer Seite ein durchgängiger Streifen entsteht. „Die Verwaltung hat sich dabei bewusst dagegen entschieden, die Fahrbahnschwellen versetzt einzurichten, um eine Gefährdung des Fußverkehrs durch kreuzende Radfahrerinnen und Radfahrer zu vermeiden. Der Erfolg der Maßnahme wird in den kommenden Monaten überprüft“, heißt es auf der Gemeindewebseite. Zum Ende der Testphase können die Bürger ihre Meinung zu den Fahrbahnschwellen über die democy-App abgeben.

