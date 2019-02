Langläufer klagt: Fußgänger zerstören Loipe

Bei Minusgraden wollen die Langläufer rund um Höhenkirchen-Siegertsbrunn ihrem Hobby nachgehen. Doch Fußgänger sollen die Loipe zerstört haben.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Eigentlich soll die über 14 Kilometer lange Loipe rund um den Ortsteil Siegertsbrunn, die seit Jahren – wenn genug Schnee liegt – von drei Bürgern aus der Gemeinde gespurt wird, für Freude bei den Wintersportlern sorgen. Doch wie es aussieht, gibt es derzeit wegen des zusätzlichen Freizeitangebots, das viele Langläufer aus den Nachbarkommunen oder sogar noch von weiter her nach Höhenkirchen-Siegertsbrunn lockt auch Ärger im Ort.

Ein Langläufer hat sich jetzt schriftlich bei Bürgermeisterin Ursula Mayer darüber beschwert, dass vermehrt Fußgänger mit und ohne Hund die Loipe als Spazierweg missbrauchen und dadurch komplett zerstören würden. Seinen Schilderungen zufolge sei es aus diesem Grund vor Kurzem sogar beinahe zu einer Schlägerei zwischen Spaziergängern und wütenden Wintersportlern gekommen.

Ihm selbst sei, wie er erzählt, unlängst beim Langlaufen eine junge Frau entgegengekommen, die direkt in der Loipe spazieren gegangen sei und diese dadurch auf einer Strecke von mehreren hundert Metern komplett zerstört habe. Auf seine Bemerkung hin, dass sie hier eine öffentliche Sportstätte zerstöre, habe die Frau mit dem Hinweis reagiert, dass es kein Schild gebe, dass das Gehen in der Loipe verbiete.

+ Die Loipe rund um Siegertsbrunn (blaue Linie) ist über 14 Kilometer lang. © Grafik: Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Aus diesem Grund bittet der Wintersportler die Rathauschefin darum, entlang der Loipe doch Schilder aufzustellen, die das Betreten der Strecke verbieten. „Für Wanderer und Hunde ist wirklich neben der Loipe mehr als ausreichend Platz“, beschließt der Langläufer ein Anliegen.

Mayer kann es nicht fassen, dass sich tatsächlich „Fußgänger und Loiperer in die Haare“ bekommen. Ihr Kommentar: „Da setzt der gesunde Menschenverstand einfach aus!“ Sie lehnt es auf jeden Fall ab, Verbotsschilder aufstellen zu lassen. Zumal die Loipe aufgrund des vorhergesagten Tauwetters sowieso ganz schnell Schnee von gestern sein kann.

Außerdem kann einer der ehrenamtlichen „Spurer“, der seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen will, den Vorwurf des Wintersportlers nicht bestätigen. Er habe die Strecke erst kürzlich kontrolliert und neu gespurt – und dabei nur ganz wenige durch Fußgänger verursachte Schäden entdeckt. „Stattdessen sind mir jede Menge lachende und winkende Langläufer entgegengekommen“, sagt er. Das zeige, was für eine große Freude die Loipe den meisten Menschen doch bereite.