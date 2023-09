Leonhardi-Ensemble sucht Sängerinnen und Sänger

Von: Günter Hiel

Das Leonhardi-Ensemble bei einer Probe (Archivbild) © Stefan Weinzierl

Das Leonhardi-Ensemble lädt im Rahmen der bundesweiten „Woche der offenen Chöre“ Neueinsteiger zur Probe ein.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Am Sonntag, 17. September, von 19 bis 21 Uhr lädt das Leonhardi-Ensemble Neueinsteiger zur Probe ein, in der Aula der Sigoho-Marchwart-Schule, Bahnhofstraße 10. Vom 11. bis 17. September öffnen Chöre und Vokalensembles in ganz Deutschland allen Interessierten die Türen zu ihren Proben. Mit dieser Aktion soll neuen Mitsängerinnen und -sängern die Gelegenheit geboten werden, unkompliziert und unverbindlich Kontakt zu knüpfen.

Am 17. September wird der Lobgesang von Mendelssohn

Auch der Große Chor des Leonhardi-Ensembles aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn mit rund 60 Sängerinnen und Sängern nimmt an der „Woche der offenen Chöre“ teil. Am 17. September wird der Lobgesang von Mendelssohn geprobt. Bis zum Konzert am 4. und 5. Mai 2024 stehen außerdem noch Stücke aus der Schauspielmusik Peer Gynt von Edward Grieg auf dem Probenplan. Mit diesen beiden Stücken werden der Chor und das Orchester das 40-jährige Bestehen des Leonhardi-Ensembles 2024 feiern.

Kontakt zum Chor

„Singen im Chor des Leonhardi-Ensembles ist in jeder Chorprobe ein Erlebnis, erfreut und entspannt. Zusätzlich zu seinen musikalischen Fähigkeiten hat unser Chorleiter das Talent, uns zu begeistern und eine hochkonzentrierte Atmosphäre zu schaffen“, meldet das Ensemble in einer Pressemitteilung. Kontakt zum Chor: chor@leonhardi-ensemble.de