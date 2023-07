Holzwurm nagt am Kutschenrad: Leonhardifest-Wagen muss von Schädlingen befreit werden

Von: Stefan Weinzierl

Regelmäßig überprüft werden die Wagen, bevor sie prächtig geschmückt beim Leahats zum Einsatz kommen. © sw/A.

Kurz vorm Leonhardifest, dem sogenannten Leahats, hat der Holzwurm einen Kutschenwagen befallen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Die Teilnehmer und Besucher sollen beim Leahats in Siegertsbrunn unbeschwert feiern können. Deshalb sind die Organisatoren vom Leonhardi-Komitee schon Wochen vor dem weit über die Ortsgrenzen bekannten Fest damit beschäftigt, nicht nur den reibungslosen Ablauf zu planen, sondern auch in puncto Sicherheit keine Fragen offen zu lassen. So ist es, wie der Komitee-Vorsitzende und Marktmeister Hans Loidl erzählt, üblich, dass die Wagen aus Siegersbrunn, die traditionell an der Umfahrt teilnehmen, auf etwaige Sicherheitsmängel genau überprüft werden. „Da werden etwa die Deichseln und die Anhängevorrichtungen geprüft“, erklärt er.

Im Burschenwagen hat sich der Holzwurm eingenistet

Tatsächlich haben die Prüfen heuer beim Wagen der Burschen, auf dem immer Siegertsbrunner Kinder mitfahren können, einen Mangel festgestellt. In zwei der eisenbereiften Holzräder hatte sich der Holzwurm eingenistet. „Vermutlich wäre das für den Umritt heuer noch kein Problem gewesen“, sagt Loidl. Trotzdem seien die Siegertsbrunner Burschen gleich aktiv geworden und hätten mithilfe eines Schmieds in ihren Reihen die befallen Räder ausgetauscht. So wird der Holzwurm heuer nicht in den Genuss kommen, sich im Wagenrad rund um die Leonhardikirche drehen zu lassen. Und auch die Segnung durch Pfarrer Manuel Kleinhans bleibt dem Schädling verwehrt.

Anstich am Freitag um 19 Uhr

Das Fest, das traditionell am Sonntag nach dem Kilianstag mit dem Festgottesdienst und der dreimaligen Umfahrt um die Filial- und Wallfahrtskirche St. Leonhard inklusive der Segnung von Pferden, Kutschen und Reitern seinen Höhepunkt findet, wird heuer von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, gefeiert. Loidl selbst wird am Freitag um 19 Uhr im Zelt von Festwirt Franz Ostler mit dem Anstich die Festtage eröffnen, unterstützt von der örtlichen Blaskapelle sowie den Zornedinger Goaßlschnoizern. Er rechnet bereits an diesem Abend mit 800 bis 1000 Gästen. Die werden aber keine Platzprobleme bekommen. „Weil die Siegertsbrunner Feuerwehr eine Woche später ihr 150-jähriges Bestehen feiert, ist das Festzelt heuer zehn Meter länger“, erzählt der Komitee-Chef.

Das Programm

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Wallfahrer. Für die Gläubigen, die nicht nur aus den umliegenden Kommunen kommen, sondern sogar aus den Landkreisen Ebersberg und Erding, finden in der Leonhardikirche zwischen 6 und 9 Uhr stündlich Gottesdienste statt. Im Festzelt werden zwischen 9 und 14 Uhr auf Einladung der Gemeinde die Senioren verköstigt, ab 19 Uhr findet der Burschen-Tanz mit den Kapellen Hefe 10 und Inferno statt.

Am Sonntag beginnt um 9 Uhr der Festgottesdienst zu Ehren des Heiligen Leonhard. Im Anschluss beginnt die Leonhardiumfahrt mit prächtig geschmückten Wagen und weit über 100 Rössern. Der Festzeltbetrieb mit der Pframminger Musi startet um 11 Uhr. Eine feierliche Andacht findet um 14 Uhr in St. Leonhard statt. Zum Ausklang spielen ab 17 Uhr die Siegertsbrunner Dorfmusikanten im Festzelt auf. Sowohl Samstag als auch Sonntag kann man zudem über den großen Jahrmarkt schlendern.