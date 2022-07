Mit dem Bus bis zum Technologiepark

Eine Verbesserung für Pendler wäre die Verlängerung der Buslinien 216 und 244. © MVV (Archiv)

Eine Verlängerung der Buslinien 216 und 244: Diese Idee unterstützt der Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss von Höhenkirchen-Siegertsbrunn.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Der Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss von Höhenkirchen-Siegertsbrunn unterstützt den Vorstoß des Arbeitskreises (AK) „Ortsentwicklung und Mobilität“, sich beim Landratsamt und dem Münchner Verkehrsverbund (MVV) für eine Verlängerung der Buslinien 216 und 244 einzusetzen. So soll es den Pendlern aus der Gemeinde ermöglicht werden, mindestens den Haltepunkt Lilienthalstraße in Taufkirchen anzusteuern, der am Technologie- und Innovationspark TIP sowie am Universitätscampus der Technischen Universität München liegt.

Die beiden Buslinien verbinden die Gemeinden Sauerlach und Brunnthal mit dem Gewerbegebiet Brunnthal/Taufkirchen und fahren dabei auch durch Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Endstation ist bisher allerdings ein Haltepunkt an der Hugo-Junkers-Straße am Airbus-Parkplatz nahe der Jochen-Schweizer-Arena und Ikea.

Stärkere Auslastung wünschenswert

Wie AK-Sprecher Markus Pfuhler und der Busexperte des Arbeitskreises, Alexander Titze im Ausschuss erläuterten, sollen die Buslinien in Richtung Norden wenigstens bis zur Lilienthalstraße, wenn möglich auch über die Marie-Curie-Straße bis zum Phönix-Bad in Ottobrunn verlängert werden. „Die Busse sind nicht so stark ausgelastet, wie sie könnten“, sagte Titze. Das könnte sich ändern, wenn die Berufspendler dadurch mit dem Technologie- und Innovationspark einen der größten Arbeitsplatzstandorte in der Region erreichen könnten.

Zudem sei der Haltepunkt Lilienthalstraße ein zentraler Umsteigeknotenpunkt. Dort verkehren auch die Linien 210, 214, 222, 241 und der Expressbus X200, der bis zum Ostbahnhof fährt. Bei S-Bahn-Störungen könnten Fahrgäste auf den Bus ausweichen.

Kostenneutrale Umsetzung

Der Arbeitskreis geht davon aus, dass eine Linienverlängerung weitestgehend kostenneutral umzusetzen ist. Man wolle bereits jetzt den Verantwortlichen die Änderungswünsche unterbreiten, damit diese bei der neuen Ausschreibung der Buskonzession durch das Landratsamt in vier Jahren berücksichtig werden können.

UB-Fraktionssprecher Manfred Eberhard bezeichnete den Vorstoß als „super Idee“, gerade auch, weil man dann eine Verbindung zum Schnellbus X200 hat. Leonhard Karl (CSU) wäre es am liebsten, die Verlängerung der Buslinien wäre bis nach Neuperlach Süd möglich. Janine Schneider (Grüne) hätte gerne, dass man seitens der Gemeinde gleich noch die Optimierung anderer Buslinien vorantreibt. Doch hier mahnten Pfuhler, Titze und Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) zur Geduld. Zielführender sei es, nach und nach seine Optimierungsvorschläge einzubringen – und auch andere Gemeinden agieren zu lassen.