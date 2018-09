16-Jährige vergewaltigt: Tat sorgte für Entsetzen - jetzt stehen die mutmaßlichen Täter vor Gericht

Es war ein Verbrechen, das im Herbst vergangenen Jahres für Entsetzen sorgte: Ein Mädchen (16) wurde mutmaßlich von zwei Afghanen hinter eine Hecke gezerrt und vergewaltigt.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn/München – Erst als ein Augenzeuge eingriff, ließen die Männer von ihrem Opfer ab und flüchteten, wurden aber wenig später von der Polizei festgenommen. Die mutmaßlichen Täter, die zum Zeitpunkt der Straftat 17 und 27 Jahre alt waren und in Germering (Kreis Fürstenfeldbruck) und Großkarolinenfeld (Kreis Rosenheim) wohnten, sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Sie müssen sich ab Donnerstag vor dem Landgericht München I verantworten. Sechs Prozesstage sind für die juristische Aufarbeitung anberaumt. Weil das Opfer noch minderjährig ist, wird wohl ein Teil der Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen.

Ein 18-Jähriger bereits wegen Beihilfe verurteilt - auf Bewährung

Nicht vor Gericht steht ein damals 18-jähriger Afghane aus Poing (Kreis Ebersberg), der an der Tat beteiligt war. Darauf hatten unter anderem Kratzspuren am Körper hingewiesen. Wie Oberstaatsanwältin Anne Leiding von der Staatsanwaltschaft München I auf Nachfrage bestätigt, wurde der junge Mann bereits im Mai vom Jugendschöffengericht zu einer Jugendstrafe von einem Jahr auf Bewährung wegen Beihilfe zur Vergewaltigung verurteilt.

Hilfeschreie weit zu hören

Das Verbrechen wenige Tage vor der Bundestagswahl schlug deutschlandweit hohe Wellen. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, waren sowohl die drei Afghanen als auch die 16-Jährige zu Besuch in der Gemeinschaftsunterkunft der Regierung von Oberbayern am Bahnhof von Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Gegen 20 Uhr verließ die Gruppe die von der Caritas betreute Einrichtung. Nur wenige hundert Meter davon entfernt, direkt neben der Bahnhofstraße, sollen die drei Männer über das Mädchen hergefallen sein.

Ihre Hilfeschreie waren in der gesamten Umgebung zu hören. Bis aber die ersten Anwohner beziehungsweise Passanten zu Hilfe eilten, sollen sich bereits zwei der jungen Männer an dem Mädchen vergangen haben. Besonders tragisch: Während der Vergewaltigung war eine Polizeistreife ganz in der Nähe. Die Beamten waren zu einem Einsatz in der Asylbewerberunterkunft gerufen worden.

Die Nachwirkungen der Tat in der Gemeinde

Mittlerweile hat sich in der Gemeinde die Aufregung um den schrecklichen Vorfall gelegt. Davon gehen sowohl Zweite Bürgermeisterin Mindy Konwitschny als auch Elisabeth Oehlen vom örtlichen Arbeitskreis Asyl aus. Negative Auswirkungen auf ihre Arbeit habe der Vorfall nicht gehabt, sagt Oehlen. „Die Männer kamen ja nicht aus dem Ort.“ Und Skeptiker gegenüber Flüchtlingen habe es auch vorher gegeben. Konwitschny bedauert, dass der Prozess erst jetzt stattfindet. Ihrer Ansicht nach wäre es wirkungsvoller, wenn bei solchen Verbrechen ein Urteil innerhalb von sechs Monaten gefällt würde. „das würde allen Beteiligten eher gerecht werden“, sagt sie.

Und nicht alle Wunden sind verheilt. Caritas-Mitarbeiterin Silke Müller-Arévalo, für die Gemeinschaftsunterkunft an der Bahnhofstraße zuständig, will sich zu dem Vorfall und seinen Folgen, nicht gegenüber den Medien äußern. Nach der Vergewaltigung stand ihre Einrichtung tagelang im Blickpunkt – und in der Kritik. Zudem habe man sich mit Kamerateams verschiedener Medien als auch Hass-E-Mails herumschlagen müssen, heißt es aus dem Umfeld der Einrichtung.

