Neue Realschule soll neben Erich-Kästner-Schule gebaut werden

Die im südöstlichen Landkreis dringend benötigte neue Realschule soll neben der Erich-Kästner-Grund- und Mittelschule an der Brunnthaler Straße in Höhenkirchen gebaut werden. Dafür hat sich der Gemeinderat von Höhenkirchen-Siegertsbrunn nach über zweistündiger, hitziger Diskussion entschieden.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Bei der Abstimmung setzten sich die Gegner eines Realschulstandortes in der Ortsmitte direkt am Bahnhof in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gymnasium mit 15:8 Stimmen durch. Beim Bau einer Realschule am Kirchenweg, so ihre Argumentation, drohe der Bahnhofstraße der Verkehrskollaps. Der Standort Erich-Kästner-Schule sei verkehrstechnisch günstiger. Außerdem würden sich Synergieeffekte mit der Mittelschule ergeben. Die Befürworter eines Realschulstandortes im Zentrum wiederum führten unter anderem die dann gute Anbindung an den ÖPNV und die nutzbaren Synergieeffekte mit dem benachbarten Gymnasium zu Felde. Der Standort an der Brunnthaler Straße sei nicht so gut angebunden und zu sehr am Ortsrand gelegen. Der dritte zur Abstimmung stehenden Standort an der Hohenbrunner Straße gegenüber des neuen Gewerbegebiets fiel bei allen Gemeinderäten durch.

Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU), die sch vehement für den Bau der neuen Realschule neben dem Gymnasium ausgesprochen hatte, kommentierte das Abstimmungsergebnis so: „Ich halte das für eine fundamental schlechte Entscheidung.“