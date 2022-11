150 Gramm Amphetamine gefunden: 33-Jähriger in Untersuchungshaft

Von: Laura May

Beamte bringen 33-Jährigen in Untersuchungshaft./Symbolbild © Josef Hildenbrand/DPA

Ein 33-Jähriger ist in Höhenkirchen-Siegertsbrunn festgenommen worden – die Polizei fand neben Amphetaminen noch andere Substanzen in seiner Wohnung.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – In Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat die Polizei einen Mann festgenommen. Der 33-Jährige hatte eine beachtliche Menge Drogen zu Hause.

Im Rahmen vom Kriminalfachdezernats 8 (Rauschgiftdelikte) wurde bekannt, dass ein 33-Jähriger aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn mutmaßlich illegal mit Betäubungsmitteln handelt, so informiert die Pressestelle der Polizei.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn: Amphetamin und Kokain gefunden

Im Anschluss wurde, auf Antrag der Staatsanwaltschaft München, ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der 33-Jährigen im Bereich der Bahnhofstraße erwirkt.

Am Freitag, 4. November, gegen 12 Uhr mittags, durchsuchten Beamte die Wohnung des Mannes und fanden eine beachtliche Menge Betäubungsmittel: Neben rund 150 Gramm Amphetaminen wurde auch Kokain in verschiedenen Verstecken in seinem Zimmer gefunden, teilt die Polizei mit.

Der 33-Jährige wurde festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

