Rekordhaushalt für ein spannendes Jahr

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Rund 52,3 Millionen Euro. Ein absoluter Rekordhaushalt für Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Rund 20 Millionen Euro mehr als 2018. Die Bürger dürfen sich freuen, ein Großteil der Investitionen kommt ihnen zu gute.

„Bei der Summe bin ich schon leicht nervös geworden“, gab Kämmerin Christine Schmidt im Hauptverwaltungsausschuss zu. Auch für sie ist es das größte Haushaltsvolumen, mit dem sie je gearbeitet hat. „Es wird durchaus spannend dieses Jahr“, sagte auch Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU). Spannend auch wegen der anstehenden Bauprojekte.

Der größte Teil der Investitionen fließt an die Freiwillige Feuerwehr Siegertsbrunn, Kämmerin Christine Schmidt schätzt, dass der Neubau des Feuerwehrgerätehauses rund 5,9 Millionen Euro kosten wird. Rund 400 000 Euro davon könnte die Gemeinde als Zuschuss zurückbekommen.

Weitere 466 000 Euro sind für das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, kurz HLF 20, vorgesehen. Für die weiteren Vereine im Ort ist bereits ein Zuschuss von knapp 46 000 Euro bewilligt, weitere 55 000 Euro sind beantragt.

Neues Kinderhaus und Modernisierung im Seniorenheim

Auch Familien dürfen sich über die geplanten Maßnahmen freuen. Für die Kleinen soll in diesem Jahr mit dem Bau des neuen Kinderhauses in der Sigohostraße begonnen werden. Rund drei Millionen Euro fallen hierfür 2019 und im Folgejahr an. Das Seniorenzentrum bekommt für 525 000 Euro einen neuen Aufzug, außerdem wird das Stationsbad umgebaut.

Für weiterhin sauberes Trinkwasser investiert die Gemeinde drei Millionen Euro in das Wasserwerk. Die Wasserbehälter und die Technik werden nach über 20 Jahren ausgetauscht. Das sei nötig, argumentierte Schmidt, schließlich „ist Wasser das höchste Gut.“

Natürlich werden in Höhenkirchen-Siegertsbrunn auch Wohnungen gebaut. In der Sportplatzstraße auf der ehemaligen Schrebergarten-Siedlung entstehen in einem Mehrfamilienhaus 14 geförderte Wohnungen. 3,55 Millionen Euro soll das Projekt kosten, zwei Millionen Euro könnten als Zuschuss zurückgezahlt werden.

+ An der Sportplatzstraße haben die Bauarbeiten bereits begonnen. © Stefan Weinzierl

Am Hart entsteht für geschätzte 1,2 Millionen Euro ebenfalls ein neues Wohngebäude. In der Bahnhofsstraße 22 beginnt der Bau erst in den nächsten Jahren.. Dafür reißt die Gemeinde das bestehende Wohngebäude ab. 50 000 Euro sind hierfür veranschlagt.

Gewerbesteuer: Plus von 3,5 Millionen Euro

Noch nicht im Finanzplan berücksichtigt sind der Neubau von Wohnungen in der Bahnhofstraße, der Neubau der Realschule und das Familienzentrum.

Leisten kann sich die Gemeinde die hohen Investitionen dank deutlich erhöhter Steuereinnahmen im vergangenen Jahr. Allein ein Plus von 3,5 auf 9,5 Millionen Euro gab es bei der Gewerbesteuer.

„Außergewöhnlich“, befand Kämmerin Christine Schmidt die Zusatzzahlung aus dem Immobilienbereich. Zudem nimmt Höhenkirchen-Siegertsbrunn nach drei Jahren mal wieder einen Kredit auf. Acht Millionen Euro leiht sich die Gemeinde – auch dank der guten Konditionen.

Der Haushalt in Zahlen