Sanierung der Mehrzweckhalle deutlich teurer – Sechs Monate Zwangspause für Vereine

Von: Stefan Weinzierl

Die Sanierung der Mehrzweckhalle kostet inzwischen 4,3 Millionen Euro. (Archivfoto) © sw

Die Sanierung der Mehrzweckhalle kommt die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn deutlich teurer zu stehen. Und eine schlechte Nachricht für Vereine: Ihnen droht eine sechsmonatige Zwangspause.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Die Sanierung der Mehrzweckhalle an der Bahnhofstraße wird mit Kosten von rund 4,3 Millionen Euro nicht nur deutlich teurer als geplant, die Vereine müssen auch mit einer Schließzeit im Rahmen der Bauarbeiten von rund sechs Monaten rechnen. Das teilte Planer Günter Hofmayr vom Architekturbüro Jesse Hofmayr Werner jetzt bei der Projektvorstellung im Bau- und Liegenschaftsausschuss mit. Läuft alles optimal, rechnet er mit einem Baubeginn Ende März 2023 und einer Fertigstellung etwa acht Monate später. Hofmayr sprach von einem „sportlichen Ablauf“.

Der Gemeinderat hatte vor gut zwei Jahren beschlossen, die in die Jahre gekommene Sport- und Veranstaltungshalle energetisch zu sanieren und dabei auch die Technik zu modernisieren und den Brandschutz zu optimieren. Hofmayr stellte nun die vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen vor, unterteilt nach den Kategorien „Muss“, „Soll“ und „Kann“. Die Empfehlung der Gemeindeverwaltung: Alle Muss-und-Soll-Maßnahmen sollten umgesetzt werden. Die reichten von der Errichtung eines neuen Windfangs an der nordwestlichen Gebäudeecke und des Umbaus des Lastenaufzugs in einen barrierefreien Personenaufzug über den Austausch der Glasfassade bis zur Erneuerung der Prallwand und des Sportbodens. Zudem soll eine Fußbodenheizung eingebaut und die Trinkwasserinstallation erneuert werden.



Wärmepumpen-Heizung kostet 370.000 Euro

Damit weiterhin bis zu 900 Personen in die Halle können, muss der Brandschutz verbessert werden. Ein wichtiges Element: der Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage. Und natürlich soll die zentrale Heiz- und Lüftungstechnik ausgetauscht werden. Derzeit versorgt die altersschwache Heizanlage der benachbarten Grundschule die Mehrzweckhalle. Sie kann laut Gemeindeverwaltung bereits jetzt kaum beide Gebäude ausreichend versorgen. Hofmayr schlug vor, auf eine Wärmepumpen-Heizung umzustellen. Kostenpunkt: rund 370.000 Euro. Peter Guggenberger (CSU) erinnerte daran, dass die Gemeinde ein Nahwärmenetz aufbauen will, und schlug vor, den Austausch der Heizungstechnik zurückzustellen oder das neue System so zu bauen, dass man es später an ein Nah- oder Fernwärmenetz anschließen kann. Sein Vorschlag stieß auf Zustimmung.

Hofmayr sage zudem, dass bei der Sanierung von Dach und Glasfassade insgesamt knapp 25 Prozent Energiebedarf eingespart werden könne. Die Erneuerung des Dachaufbaus war aber ebenso wie der Bau einer PV-Anlage nur eine „Kann“-Maßnahme. SPD, Grüne und UB sprachen sich aber dafür aus, auch diese beiden Punkte umzusetzen. Auf Andrea Hanischs (UB) Antrag hin soll zudem mehr Blend- und Schallschutz, als bisher vorgesehen, eingebaut werden. Mit all diesen Ergänzungen werden die Kosten von 4,3 Millionen Euro wohl überschritten werden. Dafür winken aber neben den bereits bewilligten Fördermitteln von einer Millionen Euro noch weitere Zuschüsse.

