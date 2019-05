Sorge um die Friedenseiche: Beschädigen Bauarbeiten die Wurzeln?

An der Rosenheimer Straße in Höhenkirchen-Siegertsbrunn werden die Wasserleitungen erneuert. Die bangen Blicke richten sich auf die Friedenseiche. Beschädigen Bauarbeiten die Wurzeln?

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Die Erneuerung der Wasserleitungen in der Rosenheimer Straße schreitet voran. Mittlerweile sind die Bauarbeiter schon bis zur Kreuzung an der Friedenseiche vorgedrungen. An der Abfahrt von der Rosenheimer Straße zur Bahnhofstraße ist ein Teil der Fahrspur bereits aufgerissen. Thomas Kaiser (SPD) äußerte jetzt im Bauausschuss seine Bedenken, dass durch die Bauarbeiten die Friedenseiche beschädigt werden könnte.

„Die Bauarbeiter arbeiten sehr eng an der Friedenseiche“, betont Kaiser. Da sei es durchaus denkbar, dass beim Ausgraben Wurzeln beschädigt werden oder schon beschädigt worden sind. Er appellierte deshalb an die Gemeindeverwaltung, dafür Sorge zu tragen, dass sich Jedmöglichen Schäden Experten der Sache annehmen und den Baum entsprechend versorgen. „Das Gleiche gilt auch für den Baumbestand an der Rosenheimer Straße“, ergänze Kaiser.

Die Geschäftsleiterin im Rathaus, Ruth Sander, wies darauf hin, dass der Baumbestand auf jeden Fall erhalten bleiben soll. Die ausführende Firma gehe mit besonderer Sorgfalt vor. Dem wollte Kaiser nicht widersprechen, beharrte aber darauf, dass auch Landschaftsgärtner oder andere Baum-Kenner zurate gezogen werden, um eventuelle Schäden im Wurzelbereich zu prüfen und gegebenenfalls den Baum zu behandeln. Kaiser befürchtet beispielsweise, dass bei nicht fachgerechter Versorgung der Wurzeln sich Schimmel ausbreiten und den Baum nachhaltig schädigen könne.

Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) stelle gestern auf Nachfrage klar, dass es ihres Wissens noch zu keinen Schädigungen an der Friedenseiche gekommen sei. „Bisher wurde an der Stelle ja nur der Asphalt aufgerissen.“ Rund um die Friedenseiche werde auch besonders sensibel vorgegangen, kündigte sie an. So sei beispielsweise ausgemacht, dass die Bauarbeiter, sobald sie das Wurzelwerk erreichen, nicht mehr mit dem Bagger, sondern händisch weitergraben. Auch das Straßenbauamt, das für den anschließenden Bau des Kreisverkehrs an der Kreuzung zuständig ist, werde sorgsam mit dem das Ortsbild prägenden Baum umgehen, ist sich die Rathauschefin sicher. „Die machen das ja nicht zum ersten Mal.“

Die Friedenseiche steht mitten in der Kreuzung, die die Ortsdurchgangsstraßen Münchner Straße, Rosenheimer Straße und Bahnhofstraße verbindet. Sie ist rund 150 Jahre alt und wurde von Teilnehmern des Deutsch-Französischen Kriegs 1870/71 nach deren Heimkehr gepflanzt. Ein Schild an der Eiche erinnert daran.

Die Gemeindeverwaltung hat mittlerweile übrigens ihre Informationen zu den aktuellen und bevorstehenden Bauarbeiten präzisiert. So soll der Kreuzungsbereich bereits ab Dienstag, 11. Juni, voll gesperrt werden. Die Arbeiten sollen Ende Oktober abgeschlossen sein.

sw