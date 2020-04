Dolmetscher lässt Urteil platzen: Vergewaltiger-Prozess wird neu aufgerollt

Er soll eine 16-Jährige in Höhenkirchen-Siegertsbrunn vergewaltigt haben und wurde dafür bereits verurteilt. Doch wegen eines Verfahrensfehlers muss der Prozess gegen einen Afghanen neu aufgerollt werden.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Das Landgericht München I muss zum zweiten Mal einen Vergewaltigungs-Prozess aufrollen. Dabei geht es um zwei Asylbewerber, die sich im September 2017 in Höhenkirchen-Siegertsbrunn eine 16-Jährige gefügig gemacht und sie dann abseits ihrer Unterkunft mehrfach vergewaltigt haben sollen. Der Ältere (30) hatte Revision eingelegt. Aus einem wahnwitzigen Grund: Der Dolmetscher hatte im ersten Verfahren hatte entgegen seiner eigenen Angabe keinen Eid geleistet.

Drogen und Alkohol - Dann die Vergewaltigung

Natürlich kam der Bundesgerichtshof (BGH) nicht an an diesem Formfehler vorbei, mit der Tat an sich hatte die Revision nichts zu tun. Am Freitag nun beschäftigte sich eine andere Strafkammer mit dem aufsehenerregenden Fall. Laut Anklage hatte die damals 16-Jährige mit einer Gruppe Asylbewerbern in deren Unterkunft Alkohol getrunken und Drogen konsumiert. Gegen 20 Uhr zerstreuten sich die jungen Leute, der 30-jährige Angeklagte soll mit seinem Spezl die Frau ins Freie bugsiert haben.

Als sie bemerkte, in welcher misslicher Lage sie sich befand und sich wehrte, wurde sie geschlagen und gewürgt sowie an Armen und Beinen festgehalten. Die Männer entkleideten ihren Unterleib und führten sukzessiv den Geschlechtsverkehr an ihr durch, bis ein Passant aufmerksam wurde und sie anschrie. Daraufhin flüchteten die Männer, wurden aber später festgenommen.

Der Mittäter belastet den Angeklagten - Der streitet alles ab

Der 30-Jährige wurde zu sechs Jahren Haft, der Jüngerer zu drei Jahren und neun Monaten Jugendstrafe verurteilt. Er nahm das Urteil an, der Ältere nicht. In der Neuauflage des Prozesses bestritt er vehement, die 16-Jährige vergewaltigt zu haben. Dabei hatte sein Spezl ihn schwer belastet. Doch der 30-Jährige wollte davon nichts wissen. „Ich habe nur gesehen, wie er sie rausgetragen hat“, behauptete er. „Aber Ihre Schuhe waren am Tatort“, sagte die Richterin. „Wir waren im Zimmer“, hielt der Angeklagte dagegen. Und auch seine Aussage beim Ermittlungsrichter bestritt er. Damals hatte er bemerkt: „Die ganze Polizei muss geschlafen haben, als wir das zu Ende gebracht haben.“ Er habe das nicht gesagt, behauptete der Mann am Freitag. Der Prozess dauert an.