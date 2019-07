Weil die Bürger sich verschanzen: Gemeinde will Höhe von Zäunen, Hecken und Mauern begrenzen

Viele Bürger machen dicht: So wie auf diesem Beispielfoto aus Kirchheim soll es in Höhenkirchen-Siegertsbrunn nicht aussehen. Der Gemeinderat prüft seine Optionen.

Zwei Fraktionen arbeiten an Regelung

von Stefan Weinzierl schließen

Viel zu hoch sind viele Grundstücks-Einfriedungen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn so manchem Gemeinderat. Nun sollen schärfere Regeln her. Doch es könnte schon zu spät sein