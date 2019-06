Spielplatz-Reform für Höhenkirchen-Siegertsbrunn: Schluss mit Rutschen, die nicht rutschen

Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn will das Angebot an Spielflächen in der Gemeinde erweitern und optimieren.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Helfen soll dabei ein Spielplatzkonzept, das die Rathausverwaltung unter anderem mithilfe des Arbeitskreises „Kind und Familie“ mit auf den Weg bringen soll. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Vorstöße aus dem Gemeinderat, die Spielplatz-Landschaft im Ort auszubauen, gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. So wünscht sich die SPD seit Jahren einen generationenübergreifenden Spielplatz, Andrea Hanisch von der CSU machte sich zuletzt wiederholt für Themenspielplätze stark. Mittlerweile hat sich auch der Arbeitskreis „Kind und Familie“ der Angelegenheit angenommen. Im November vergangenen Jahres reichte der AK eine Dokumentation über die Spielplätze im Ortsgebiet ein. „Wir wollen mitgestalten“, begründete Sabine Theiner vom AK in der Gemeinderatssitzung das Engagement der Ehrenamtlichen.

Beim Erstellen des Spielplatzberichts sind den AK-Mitgliedern konkrete Mängel auf den Spielflächen aufgefallen – aber aber auch andere Dinge, die es aus ihrer Sicht mittel- und langfristig zu optimieren gilt.

So findet sich eben – wie bereits von den Sozialdemokraten vor Jahren angemerkt – kein alters- oder gar generationenübergreifender Spielplatz im Ort. Stattdessen gebe es viele kleine „Muss-Spielplätze“ in den einzelnen Wohngebieten, die nur auf eine begrenzte Altersgruppe zugeschnitten und damit nicht nachhaltig attraktiv gestaltet sind. „Zudem ist die Spielplatzdichte in den einzelnen Quartieren sehr unterschiedlich“, sagte Theiner. Auch gebe es Geräte die nicht sinnvoll genutzt werden können. Als Beispiele führt der Arbeitskreis Rutschen an, die nicht rutschen oder Leitern, deren Sprossenabstand zu groß ist.

Durchdacht und zeitlos sollen die Spielplätze sein

Der AK macht sich nun für eine sinnvolle Weiterentwicklung der Spielplätze „hin zu nachhaltigen Treffpunkten“ stark. „Auch bei der Entwicklung von zukünftigen Baugebieten sollten Spielplätze angestrebt werden, von denen sowohl das direkte Umfeld als auch die ganze Gemeinde profitiert“, heißt es in einer Stellungnahme der Gruppe. Das vom AK geforderte Spielplatzkonzept soll dabei helfen, durchdachte, attraktive und zeitlose Spielplätze zu bauen. Zudem regte Theiner an, auf der Internetseite der Gemeinde eine Übersicht über die Spielplätze im Ort zu veröffentlichen.

Rathaus-Geschäftsleiterin Ruth Sander schlug vor, dass man erst mit dem Arbeitskreis ein Konzept ausarbeitet, bevor man externe Hilfe, zum Beispiel durch einen Landschaftsarchitekten hinzuzieht. Das sahen viele Gemeinderäte aber als überflüssig an. Denn als Grundlage habe man ja die umfangreiche Dokumentation sowie eine Prioritätenliste des Arbeitskreises als Grundlage.

Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) stellte die Frage, ob man das Spielplatzkonzept in die Projektliste für die Städtebauförderung mit aufnehmen solle. Der Vorschlag stieß auf Zustimmung, auch wenn sich dadurch die Umsetzung verzögern dürfte.

Mathias Mooz (CSU) hielt es für wichtiger, wohnortnahe Spielplätze statt großer Mottospielplätze zu errichten. Dem widersprach Hanisch. Zwar sei fußläufiges Erreichen von Spielplätzen durchaus erstrebenswert, meinte sie, „aber die Eltern fahren mit ihren Kindern auch mit dem Rad, um zu einem guten Spielplatz zu kommen“.

Die bereits angestoßene Sanierung und Umgestaltung des Spielplatzes an der Sattlerstraße, versprach Mayer, werde ungeachtet der Entscheidung des Gemeinderates für ein Gesamtkonzept zeitnah erfolgen.