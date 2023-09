Zum Ortswappen gesellt sich ein Logo - aber nicht der Wettbewerbs-Sieger

„Gemeinsam sind wir Heimat“: So sieht das neue Logo der Gemeinde aus. © Gemeinde

Das Wappen der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat ein Geschwisterchen bekommen, nämlich ein Logo samt Slogan.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Das Logo zeigt den Umriss des Gemeindegebietes. Der dazugehörige Slogan lautet: „Gemeinsam sind wir Heimat“. Bis sich allerdings eine Mehrheit im Gemeinderat auf das grafische Zeichen und den passenden Leitspruch geeinigt hatte, gab es viel Diskussionsbedarf. Überhaupt war die Suche nach dem Gemeinde-Logo, um bei der Metapher zu bleiben, eine schwere Geburt.

Vorschläge für ein Corporate Design

Denn bereits im vergangenen Jahr hatte die Gemeindeverwaltung eine Firma damit beauftragt, Vorschläge für ein Corporate Design, also für eine visuelle Gestaltung, die die Gemeinde repräsentiert, zu erarbeiten. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung im Juli 2022 hatte die Firma auch zwei Konzepte vorgestellt.

Vorschläge für künftiges Gemeinde-Logo aus offenem Wettbewerb

Trotzdem entschied sich der Gemeinderat wenige Wochen später dafür, Vorschläge für ein künftiges Gemeinde-Logo in einem offenen Wettbewerb einzuholen. So konnten Bürger, aber auch Interessierte aus anderen Gemeinden im Höhenkirchner Rathaus Vorschläge für ein Logo sowie einen passenden Slogan einreichen. Aus den Einsendungen von 134 Teilnehmern bestimmte eine Jury zunächst eine Vorauswahl, ehe die Höhenkirchner und Siegertsbrunner per Umfrage die Preisträger auswählten.

3000 Euro für Sandra Glück und Marco Klingl aus Bösingen, deren Logo auf Platz 1 gewählt wurde

So erhalten nun Sandra Glück und Marco Klingl aus Bösingen, deren Logo auf Platz 1 gewählt wurde, 3000 Euro, die Zweitplatzierte Iris Neumaier aus Hohenbrunn 1000 Euro und die Drittplatzierte Nina Tines aus Ottobrunn 500 Euro. Den Sonderpreis der Jury für einen Slogan erhält ebenfalls Nina Tines für den Vorschlag „Verbunden mit Zukunft“.

Weder Sieger-Logo noch -Slogan erhalten Zuschlag

Doch weder der Sieger-Slogan noch das Sieger-Logo, das in abstrakter Form und zartem Türkis ortsprägende Dinge wie einen Kirchturm, einen Maibaum und die Skulptur vor dem Gymnasium zeigt, werden künftig für die Außendarstellung der Gemeinde eingesetzt. Stattdessen sprach sich die Mehrheit im Gemeinderat für ein Logo und einen Slogan aus, die bei der Online-Abstimmung der Bürger auf den hinteren Plätzen gelandet waren.

Ortsteile Höhenkirchen und Siegertsbrunn nicht ausgewogen dargestellt

Bereits die Jury, die sich aus Vertretern der Rathausverwaltung, der Gemeinderatsfraktionen sowie der Arbeitskreise der Zukunftswerkstatt zusammensetzte, hatte sich gegen das Sieger-Logo ausgesprochen – unter anderem weil es, wie Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) im Gemeinderat ausführte, die Ortsteile Höhenkirchen und Siegertsbrunn nicht ausgewogen darstelle. Ganz im Gegensatz zum Entwurf von Danijela Marin aus Brunnthal, der, wie anfangs erwähnt, in abstrakter Form den Umriss des Ortes zeigt, bei der Bürgerabstimmung aber nur auf Platz 4 gelandet war.

Am Logo gefiel der Jury die Farbsymbolik

Am Logo gefiel der Jury die Farbsymbolik, die an den bayerischen Himmel, die Felder der Rodungsinsel und den umgebenden Wald erinnern. Auch, dass das Logo abstrakt, aber mit dem Gemeindegebiet als Umriss doch verständlich ist und keinen Ortsteil bevorzugt. Oder wie es Gudrun Hackl-Stoll (Grüne) ausdrückte: „Es ist einfach, einprägsam, zeitlos.“ Einer Meinung, der sich viele, aber nicht alle Räte anschließen wollten.

Zu abstrakt

So bemängelte Manfred Eberhard (UB), dass man das Logo Außenstehenden immer erklären müsse, seiner Fraktionskollegin Andrea Hanisch war es schlicht „zu abstrakt“. „Es hat keinen Wiedererkennungswert“, kritisierte Roland Spingler (CSU), der infrage stellte, ob die Gemeinde neben dem Wappen ein Logo braucht. Braucht sie durchaus, erwiderte Konwitschny und erinnerte daran, dass man ein Logo etablieren wolle, um den Gebrauch des Wappens hoheitlichen Zwecken vorzubehalten.

Slogan „Gemeinsam sind wir Heimat“ von Jana Hofbauer aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Ähnlich kontrovers wurde über den Slogan diskutiert. Hier sprach sich die Mehrheit letztlich für den Spruch „Gemeinsam sind wir Heimat“ von Jana Hofbauer aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn aus. Der Jury-Vorschlag „Verbunden mit Zukunft“ war von vielen als „nichtssagend“ bemängelt worden, „Zwei Dörfer – Eine Gemeinde“, der Favorit von Norbert Mayer (UB), hebe zu sehr das Trennende hervor, argumentierten die Gegner.

Entwurf wird mithilfe einer Grafikagentur ausgearbeitet

Der nun ausgewählte Entwurf wird mithilfe einer Grafikagentur ausgearbeitet und in ein Corporate Design für die Gemeinde übertragen. Etwa ab dem Jahreswechsel 2023/24 wird laut Gemeindeverwaltung die Umsetzungsphase beginnen, bei der das Logo und die dazugehörigen Farben, Schriften und Layout-Elemente nach und nach in die Kommunikationsmittel der Gemeinde – zum Beispiel Plakate, Dokumentenvorlagen und Beschilderungen – übernommen werden.