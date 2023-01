Spektakulärer Auftritt der größten Blaskapelle Oberbayerns

Volle Halle: 800 Besucher ließen sich das Konzert in der Turnhalle nicht entgehen. In der Gemeinde sind die Auftritte der Blaskapelle eine feste Institution. © andrea kästle

Vielseitig, schwungvoll, imposant: Das Neujahrskonzert der Blaskapelle Höhenkirchen begeistert rund 800 Besucher.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn –Die Konzerte der Blaskapelle Höhenkirchen sind im Kalender der Gemeinde längst fest verankert – und werden jeweils von rund 800 Besuchern so selbstverständlich angehört wie man an Weihnachten in die Kirche pilgert. Auch heuer war beim traditionellen Neujahrskonzert, das seit 2006 fast alle Jahre wieder stattfindet, zweimal die Turnhalle voll. Hernach gab’s langen, begeisterten Applaus.

Blaskelle Höhenkirchen: 280 aktive Mitglieder

Es gibt nicht viele Events heutzutage, die Menschen aus allen Altersklassen ansprechen. Die schwungvollen Darbietungen der verschiedenen Ensembles, die unter dem geräumigen Dach der Blaskapelle angesiedelt sind, schaffen genau das. Die Blaskapelle ist die größte ihrer Art in Oberbayern, 280 aktive Mitglieder machen seit nunmehr 43 Jahren Musik. Lernen ein Blasinstrument, wobei man auch als Zweitinstrument etwa Klavierunterricht bei einem ihrer Lehrer nehmen kann. Weitere 440 Mitglieder unterstützen die Einrichtung, die eben auch Musikschule ist und drei Orchester und 15 Ensembles unterhält, einfach durch ihre Mitgliedschaft. „Wer bei uns zwei Jahre Unterricht hat, kann dann auch schon öffentlich auftreten, anfangs eben bei einem Martinsumzug“, sagt Florian Sepp, Sohn von Blaskapellen-Gründer Erich Sepp, erster Vorstand der Kapelle und selbst Trompeter. Und irgendwann ist man dann vielleicht beim Neujahrskonzert dabei, als Musiker oder Musikerin des Großen Blasorchesters, das am Sonntag vor der Pause spielte, oder des Sinfonischen Blasorchesters, das die Besucher dann im zweiten Teil unterhielt. Dazwischen war auch noch das Schlagzeugensemble von Thomas Sporrer zu hören.

Präzise: Die Trompeter des Sinfonischen Blasorchesters © Andrea Kästle

Breites Repertoire

Die Zuhörer ließen sich auch heuer mehr als gern auf das dargebotene Programm ein. Wo man auch hinsah: Zehenspitzen, die im Takt mitwippten zu „Fiddle Faddle“ (Leroy Anderson), zur Melodie des „Kaiserwalzers“ oder von „Im Krapfenwald’l“ (Johann Strauss Sohn) beziehungsweise Auszügen von Shermans „Mary Poppins“, Gesichter, die einfach nur breit lächelten, als dann im zweiten Teil „Wien bleibt Wien“, Rachmaninows „Polka Italienne“ oder, wieder von Johann Strauss Sohn, „Rosen aus dem Süden“ oder „Auf der Jagd“ zum Vortrag gebracht worden sind. Der junge Strauss habe überhaupt, erfuhr man von Dirigent Bernhard Willer, auch eine Affinität zu Banknoten gehabt, er habe ganz gern an der Börse spekuliert. Abschluss und vielleicht auch Höhepunkt der beiden Konzerte, die die Musiker an diesem Tag bestritten, war dann „Skyliner“ von Charlie Barnet.

Der älteste Musiker des Ensembles: Wolf Plättner (88). © Andrea Kästle

Der älteste Musiker ist 88 Jahre alt

Wolf Plättner verfolgte den zweiten Teil des Konzerts von der Balustrade aus. Er ist 88 Jahre, selbst Saxophonist und seit 15 Jahren Mitglied bei der Blaskapelle. Ob er selbst nicht mitspielen wollen würde? Er lächelt. Denn natürlich war er selbst auch mit dabei, im ersten Teil nämlich, beim Großen Blasorchester. Das Hobby hält ihn jung, wie es aussieht – er ist der älteste Musiker der Kapelle, die in Höhenkirchen dafür sorgt, dass weiterhin der gute Ton die Musik macht.