Mehr Platz für Sport am Höhenkirchner Gymnasium

Von: Stefan Weinzierl

Im Zuge des Ausbaus des Gymnasiums Höhenkirchen-Siegertsbrunn sollen auch die Sportflächen der Schule erweitert werden.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Der Gemeinderat hat dafür nun den Weg bereitet. Das Gremium hat sowohl die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans eingeleitet als auch beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen. Beides ist notwendig, weil die neuen Sportstätten aus Platzgründen nicht auf dem bisherigen Areal der Schule verwirklicht werden können, sondern dafür eine Fläche südlich des Kirchenwegs benötigt wird.

Aktuell noch landwirtschaftliche Fläche

Der Bereich ist im aktuellen Flächennutzungsplan als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt. Nun will man das Areal zur, so der fachspezifische Terminus, „Baufläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Sportplatz“ machen. Wie berichtet, sollen im Zuge der Erweiterung die Sportanlagen um ein Rasenspielfeld ergänzt werden. Dieses soll zusammen mit einer 110-Meter-Laufbahn südlich des Kirchenwegs neu angeordnet werden. Ein Ballfangzaun wird die Passanten am Kirchenweg schützen.

Bebauung war lange umstritten

Eine Bebauung von Flächen südlich des Kirchenwegs war lange Zeit umstritten, weil der Weg von vielen Bürgern zur Naherholung genutzt wird. Er verbindet auch die evangelische Kreuz-Christ-Kirche an der Esterwagnerstraße in Höhenkirchen mit der Wallfahrtskirche St. Leonhard in Siegertsbrunn. Vielen Gemeinderatsmitgliedern ist die Sichtachse zwischen den beiden Gotteshäusern heilig.