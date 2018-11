Stoppschild missachtet: Unfall auf der Umgehungsstraße

Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Montagnachmittag auf der Umgehungsstraße zwischen Brunnthal und Höhenkirchen einen Unfall verursacht.

Höhenkirchen/Brunnthal - Der 27-jährige Münchner war laut Polizei auf der Münchner Straße Richtung Höhenkirchen unterwegs. An der Abzweigung zur Umgehungsstraße, die in die Rosenheimer Landstraße mündet, missachtete er das Stoppschild. Dabei stieß er frontal mit dem Mercedes einer 69-Jährigen aus Grasbrunn zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass der Airbag im Mercedes auslöste. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 13.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

mm