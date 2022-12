Versuchsbohrung für dritten Trinkwasser-Brunnen startet

Von: Stefan Weinzierl

Um die Trinkwasserversorgung der Bürger langfristig zu sichern, will die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn einen dritten Brunnen bauen. © dpa

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Der Gemeinderat hat jetzt grünes Licht dafür gegeben, dass für knapp 50 000 Euro eine Spezialfirma eine Versuchsbohrung durchführt. Die Bohrung ist laut Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) im Frühjahr vorgesehen. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat vor einem Jahr beschlossen, das Verfahren zum Bau eines dritten Brunnes einzuleiten. Wasserwerksmitarbeiter Alois Bachmann hatte den Gemeinderatsmitgliedern damals ausführlich dargestellt, dass es auf lange Sicht einen weiteren Brunnen zur Wasserförderung braucht. Denn die beiden alten Brunnen sind trotz ihrer Sanierung aufgrund der schlechten Baustruktur nur noch 30 bis 50 Jahren leistungsfähig. Der dritte Brunnen soll die alten Anlagen entlasten und deren Lebensdauer erhöhen.

Erhöhung der Fördermenge beantragt

Gleichzeitig wurde beschlossen, beim Wasserwirtschaftsamt eine Erhöhung der Fördermenge von bisher 600 000 auf 700 000 Kubikmeter zu beantragen. So will man dem steigenden Wasserverbrauch in der langsam aber stetig wachsenden Gemeinde Rechnung tragen. Wie Konwitschny sagte, haben Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern der potenziellen Brunnen-Grundstücke stattgefunden. Auch der entsprechende Antrag beim Wasserwirtschaftsamt wurde gestellt. Der Genehmigungsbescheid der Behörde ist mittlerweile im Rathaus eingegangen, sodass man nun die Probebohrung beauftragen kann.