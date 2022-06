Ab sofort erlaubt: Windräder sollen tief im Wald gebaut werden

Gutachter empfiehlt zwei Zonen im Landschaftsschutzgebiet

Von Charlotte Borst schließen

Bisher war Windkraft im Landschaftsschutzgebiet nicht möglich. Jetzt aber sollen im Hofoldinger und Höhenkirchner Forst die 250 Meter hohen Windräder dort erlaubt sein, wo sie mindestens 750 Meter tief im Wald platziert werden können.

Landkreis – Bayern will bis 2040 klimaneutral sein. Mit dem „Osterpaket“ sollen die Bundesländer auch verpflichtet werden, zwei Prozent ihrer Landesfläche für die Nutzung der Windenergie auszuweisen. Auch der Landkreis München will die Windkraft ausbauen, schließlich lag der erneuerbare Anteil der Stromerzeugung im Landkreis 2018 erst bei 15,7 Prozent.

Als Ziel für Bayern hat Ministerpräsident Söder vor einem Jahr 500 Windkraftanlagen ausgerufen. Der Landkreis will die Verordnung für das zusammenhängende Landschaftsschutzgebiet (LSG) Hofoldinger und Höhenkirchner Forst auflockern und Bereiche definieren, in denen Windräder gut oder gar nicht möglich sein sollen.

Windräder sollen nicht den Blick auf den Wald dominieren

Die beiden Arbeitsgemeinschaften der beteiligten Kommunen planen je drei Windkraftanlagen mit Bürgerbeteiligung: drei im Hofoldinger Forst, drei im Höhenkirchner Forst. Bisher war Windkraft im LSG ausgeschlossen. Das ändert sich nun. Im Hofoldinger und Höhenkirchner Forst sollen die 250 Meter hohen Windräder dort erlaubt sein, wo sie mindestens 750 Meter tief im Wald platziert werden können. Diese Erlaubnis-Zone entspricht etwa einem Anteil von 57 Prozent am gesamten LSG, das insgesamt 4977 Hektar misst. So soll sicher gestellt werden, dass beim Blick vom offenen Land aus auf den Wald – mit einer durchschnittlicher Baumhöhe von 25 Metern – in der Wahrnehmung weiterhin der Wald dominiert, und nicht die Rotoren prägend wirken.

Die anderen Gebiete weist Gutachter Sören Schöbel-Rutschmann in seinem Zwei-Zonen-Konzept als Gebiete aus, die generell von Windrädern freizuhalten sind, und in denen nur nach Einzelfallprüfung Windräder erlaubt werden können. Tabuzonen empfiehlt der Experte nicht, dafür sieht er keine Notwendigkeit.

Sein Fazit: „Es gibt keine Flächen, die bezüglich des Naturhaushalts der Nutzung von Windenergie von vornherein entgegenstehen.“ Dies bestätigten auch die erfolgten naturschutzfachlichen Untersuchungen.

Kreisausschuss stimmt Konzept zu

Der Ausschuss für Energie, Landwirtschaft und Umweltfragen stimmte jetzt diesem Konzept zu und beauftragte einstimmig die Verwaltung eine Änderung der Landschaftsschutzverordnung einzuleiten. Der Gutachter prüfte die Auswirkungen der Windkraftanlagen auf Naturhaushalt, Landschaftsbild und Erholungsfunktion. Er stellt fest: „Die Windräder werden nur in einem sehr kleinen Teil – weit weniger als zehn Prozent – des Hofoldinger und Höhenkirchner Forstes überhaupt wahrnehmbar zu sehen und zu hören sein.“ Der Erholungscharakter werd in einem Teil zwar deutlich verändert, aber sicher nicht zerstört. Bei dem gesamten LSG handele es sich um einen modernen Wirtschaftsforst, der von den schnurgeraden Geräumten, der alten Römerstraße Via Julia und der Autobahn A8 durchschnitten werde.