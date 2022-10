Diese Inszenierung der Zauberflöte ist einzigartig: „Die Sänger müssen in drei Rollen schlüpfen“

Von: Marc Schreib

Die Vielseitigkeit tragen die beiden Sängerin Doris Langara und Sänger Philipp Gaiser auf dem Leib. Sie tragen hier zwei Kostüme. Foto: FLTB © FLTB

Ein gutes Jahr lang hat der Höhenkirchner Musiker Andreas Haas (50) an der Inszenierung der „Piccolo-Zauberflöte“ nach dem Vorbild der Mozart-Oper gefeilt. Am Freitag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr wird das Stück im Pfarrsaal von Mariä Geburt in Höhenkirchen aufgeführt.

Schon im März vor einem Jahr haben Sie sich mit dem Projekt befasst, jetzt kommt es endlich in den Landkreis...

Ich hatte ein langes Jahr Zeit für die Umsetzung der „Piccolo-Zauberflöte“ und bin viel wandern gegangen. Dabei habe ich Ideen gesammelt und anschließend zu Papier gebracht. Denn es lief ja sonst so gut wie nichts. Das Stück ist besetzt mit Sängerin Doris Langara und Sänger Philipp Gaiser sowie Harfenistin Barbara Gollwitzer und mit mir. Ich bin der Erzähler, die Harfenistin spricht auch hin und wieder mal und agiert szenisch. Wir sind multifunktional im Einsatz.

Das muss man erst einmal hinbekommen.

Genau, und hinzu kommt noch die Rahmengeschichte mit der Piccolo-, also der kleinen Flöte, die ihren großen Auftritt erlebt. Sie ist im doppelten Sinne etwas zu kurz gekommen. Sie ist ein kleines Instrument und kommt auch nicht oft zum Zuge, aber in dieser Produktion hat sie ihren großen Auftritt.

Der Höhenkirchener Musiker Andreas Haas hat eine originelle Produktion bewältigt. © privat

Wie ja auch in der Zauberflöte im Original die Panflöte eine zentrale Rolle spielt.

Ja, die haben wir auch dabei. Aber wie sich das bei uns verhält, wird nicht verraten.

Das ist vielleicht das Besondere, wenn man ein Stück kindgerecht gestaltet, dass man etwas Neues einführt und dem Ganzen noch einen Reiz mehr verleiht.

Jetzt haben Sie mit Ihrer Formulierung mein Problem angesprochen. Das ist keine Kinderproduktion. Ich bin ja bekannt für mein Projekt Klassik für Kinder, merke aber. Ich bin dadurch in eine Ecke geraten. Jetzt geht es darum, zu sagen: Haas kann auch Erwachsene. Das Stück ist daher explizit keine Kinderproduktion, sondern richtet sich an ein Familienpublikum, an Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche ab zwölf, denn die gesungenen Arien sind ungekürzt zu hören. Auch der Inhalt mit Selbstmordplänen und Rachegelüsten der Pamina-Mutter, der Königin der Nacht, werden nicht verschwiegen.

Was hat sie am Stoff speziell gereizt?

Nun, es zu schaffen, ihn für vier Leute hinzubekommen. Denn die Zauberflöte ist eine Oper mit wahnsinnig viel Personal auf der Bühne. Die beiden Sänger müssen jeweils in drei Rollen schlüpfen. Auch die Kostümfrage haben wir gelöst. Die beiden Sänger haben ein zweigeteiltes Kostüm an. Mit einer linken und einer rechten Hälfte. Dementsprechend müssen sie sich auf der Bühne zum Publikum drehen. Drüber kommt für die dritte Rolle ein Mantel, Kopfschmuck.

Auch tonal scheint es sehr schwierig, das Spektrum mit zwei Sängern voll auszuschöpfen, oder?

Völlig richtig. Das macht es auch ziemlich einzigartig in dieser Besetzung. Sie müssen erst einmal eine Kollegin finden, die Pamina und Königin der Nacht singen kann. Das macht die Doris toll, der Philipp auch, wenn er Sarastro und Papageno singt. Beide besitzen eine große stimmliche Bandbreite.

Interview: Marc Oliver Schreib