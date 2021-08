Zum Schulstart keine neuen Klassenzimmer

Bekommt zum Schulstart im September noch keine neuen Klassenzimmer in extra aufgestellten Containern: Die Erich-Kästner-Schule muss die Raumnot noch ein paar Monate überstehen.

Container an Erich-Kästner-Schule: Genehmigung fehlt weiterhin

Von Stefan Weinzierl schließen

Die dringend benötigten Pavillons für die Erich-Kästner-Grund- und Mittelschule in Höhenkirchen-Siegertsbrunn werden nicht rechtzeitig zum Start des neuen Schuljahres errichtet werden. Das hat Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) im Gemeinderat verkündet „Wir warten immer noch auf die Baugenehmigung vom Landratsamt“, sagte sie. Doch die Behörde weist die Schuld von sich, macht mangelhafte Antragsunterlagen für die Verzögerung verantwortlich.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Die Zeit drängt. Wie berichtet, gibt es in der Schule zu wenig Klassenzimmer. Um die Raumnot möglichst schnell zu lindern, hatte der Gemeinderat vor einem Jahr beschlossen, Container aufzustellen. Langfristig soll die Schule saniert und erweitert oder neu gebaut werden – womöglich an anderer Stelle. Das soll eine Machbarkeitsstudie klären.

Container sollten die schnellste Lösung sein

Die Unabhängigen Bürger hatten bei der Entscheidung im Juli 2020 dafür plädiert, die Schule kurzfristig um ein Modulgebäude zu erweitern. Das biete einen höheren Standard und nehme den zeitlichen Druck, was die langfristige Planung angeht. Weil man davon ausging, dass die Pavillons schneller errichtet werden können, hatte sich aber die Mehrheit im Gremium für die Container ausgesprochen. Doch bis die Container stehen, dürfte noch eine Zeit vergehen. Denn noch gibt es für den Bau kein grünes Licht aus dem Landratsamt.

+ Finstere Atmosphäre: Aus Platzmangel wurden sogar Klassenräume im ehemaligen Radkeller eingerichtet. © sw/Archiv

Ende April war der Bauantrag für die Container beim Landratsamt eingereicht worden, sagt Bauamsleiterin Tanja Englbrecht. Seitdem wartet man im Rathaus auf die Genehmigung. An was es genau hakt, weiß Englbrecht nicht, denn ein von der Gemeinde beauftragtes Architekturbüro ist mit dem Projekt betraut. Es sei aber üblich, dass Baugenehmigungen für Sonderbauten, in denen viele Kinder untergebracht werden, vom Landratsamt genau geprüft würden – zum Beispiel hinsichtlich sicherheitsrelevanter Anforderungen wie dem Brandschutz.

Frage der ausreichenden Löschwasserversorgung bis heute ungeklärt

Das bestätigt Landratsamt-Sprecherin Christine Spiegel auf Nachfrage. Ihren Informationen zufolge ist der Antrag am 4. Mai in ihrer Behörde eingegangen. Zu Verzögerungen sei es gekommen, da mehrere Unterlagen nachgefordert beziegunsweise überarbeitet werden mussten. Die Frage der ausreichenden Löschwasserversorgung sei bis heute nicht geklärt, so Spiegel.

„Uns ist es ein dringendes Anliegen, insbesondere so wichtige Vorhaben wie Schulen und Kindertagesstätten schnell zu bearbeiten.“, betont die Landratsamt-Sprecherin. Die Dauer der Bearbeitung hänge jedoch auch ganz wesentlich von der Vollständigkeit der Bauvorlagen ab. „Wir sind aber zuversichtlich, dass sich die ausstehenden Fragen kurzfristig klären lassen“, so Spiegel.

Container sollen jetzt im ersten Schulhalbjahr errichtet werden

Auch Bürgermeisterin Mindy Konwitschny hofft, dass die Baugenehmigung nun bald erfolgt. Sie geht davon aus, dass die Container in der ersten Hälfte des Schuljahres errichtet werden können. Schulleitung und Eltern wären bereits frühzeitig über die Verzögerung informiert worden, sagt sie auf Nachfrage. So habe die Schule Zeit gehabt, sich auf die neue Situation einzustellen.