Zusammenstoß mit Wohnmobil: Zwei Verletzte

Zwei Verletzte und rund 22000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls in Höhenkirchen.

Gekracht hat es am Montag in der Früh. Eine Ayingerin (63) war gegen 6.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2078 in Höhenkirchen unterwegs. Als sie nach links in die Rosenheimer Straße abbiegen wollte, nahm sie einem entgegenkommenden Wohnmobil, das von einem Bruckmühler (65) gesteuert wurde, die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden sowohl die Ayingerin als auch der Bruckmühler leicht verletzt, teilt das Unfallkommando mit. Rettungswagen brachten die Verletzten in die Krankenhäuser Neuperlach und Altperlach. Die Feuerwehr musste die Fahrbahn reinigen. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.